1 Liga: Dołek w Lesznie, KK Warszawa szaleje

Beniaminek ze stolicy nieoczekiwanie wygrał 3 z ostatnich 4 spotkań. Przegrywa za to Polonia Leszno, tracąc dystans do pierwszej w tabeli Spójni Stargard.

Zespół KK Warszawa na półmetku rozgrywek miał tylko 1 zwycięstwo w 16 meczach, ale w rundzie rewanżowej wygrał już połowę spotkań. W niedzielne popołudnie podopieczni Andrzeja Kierlewicza pokonali Pogoń Prudnik, dzięki 5 wygranej w 2018 roku zrównali się punktami z Notecią Inowrocław oraz SKK Siedlce i umknęli z ostatniego miejsca.

Warszawianie wygrali z Pogonią 94:76 i kolejny bardzo dobry mecz zagrał Krystian Koźluk, który zanotował 24 punkty i 7 zbiórek, trafiając doskonałe 11/12 rzutów z gry. W całym sezonie 23-letni podkoszowy trafia aż swoich 66.7% rzutów. Dobry mecz zagrał też Paweł Hybiak, autor 16 punktów, Mikołaj Motel trafił 3/7 z dystansu.

Przeciwne nastroje panują w Lesznie. Przegrana 77:81 z Sokołem w Łańcucie była już trzecią porażką z rzędu. Formę w końcu odzyskał wprawdzie Kamil Chanas (18 pkt., 7 zbiórek, 4 asysty), ale podkarpaccy strzelcy byli jednak lepsi. Bartłomiej Karolak (6/10) i Marek Zywert (5/12) tylko we dwóch trafili 11 razy z dystansu.

Prowadząca w tabeli Spójnia może formą nie imponuje, ale przynajmniej wygrywa swoje mecze – tym razem z najwyższym trudem (74:73) uporała się z Siarką Tarnobrzeg. Dzięki temu ma już 3 punkty przewagi nad Polonią.

