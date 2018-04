1 Liga: Hubert Pabian z MVP, Grudniewski trenerem sezonu

Hubert Pabian został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) pierwszej ligi za sezon zasadniczy 2017/18. Najlepszym trenerem wybrano Łukasza Grudniewskiego z Leszna.

Hubert Pabian został wybrany przez trenerów najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) pierwszej ligi za sezon zasadniczy 2017/2018. Skrzydłowy Spójni Stargard otrzymał 9 głosów, wyprzedając zawodnika Jamalex Polonii 1912 Leszno Kamila Chanasa. Szkoleniowcy docenili też pracę trenera drużyny z Leszna Łukasza Grudniewskiego. Nagrody zostały przyznane czternasty raz w historii.

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), trenera oraz piątki dokonali trenerzy, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki. Zgodnie z regulaminem nie wolno było głosować na własnych zawodników i trenerów.

MVP SEZONU ZASADNICZEGO:

Hubert Pabian (Spójnia Stargard)

Wychowanek Basket Team Opalenica jeszcze przed osiągnięciem wieku juniora trafił do Słupska, gdzie miał okazję zadebiutować na parkietach PLK. W najwyższej klasie rozgrywek w Polsce jako zawodnik Czarnych rozegrał łącznie 42 mecze – zdobywając brązowy medal w sezonie 2010/2011, po czym przeniósł się do Stargardu, gdzie stał się ważnym graczem pierwszej ligi.

W swojej karierze grał jeszcze w klubie z Kutna, z którym wywalczył awans do PLK oraz GTK Gliwice. W połowie sezonu 2015/2016 Pabian powrócił do Stargardu, gdzie występuje do dziś. Na pierwszoligowych parkietach rozegrał łącznie 212 meczów, rzucając w nich średnio 10,98 punktu oraz zbierając 4,93 piłki. W rundzie zasadniczej sezonu 2017/2018 Pabian notował średnio 17,2 punktu, 7 zbiórek oraz 1,9 asysty.

Triumfowali w ostatnich latach:

16/17: Filip Zegzuła (ACK UTH Rosa Radom)

15/16: Dariusz Oczkowicz (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Tomasz Ochońko (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.)

13/14: Nikt

12/13: Paweł Kikowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Mateusz Kostrzewski (Start Gdynia)

10/11: Piotr Pamuła (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Marcin Flieger (Intermarche Zastal Zielona Góra)*

08/09: Andrzej Misiewicz (Żubry Białystok)*

07/08: Damian Kulig (Big Star Tychy)*

06/07: Krzysztof Szubarga (Sportino Inowrocław)*

05/06: Tomasz Milewski (Tytan Częstochowa) *

04/05: Marcin Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra)*









NAJLEPSZY TRENER SEZONU ZASADNICZEGO:

Łukasz Grudniewski (Jamalex Polonia 1912 Leszno)

Łukasz Grudniewski w Lesznie pracuje od sezonu 2015/2016. Zwieńczeniem pierwszego roku pracy w Jamalex Polonii 1912 był awans do pierwszej ligi z bilansem (35-1). Szkoleniowiec został zaś wybrany najlepszym trenerem grupy D drugiej ligi. Jako beniaminek pierwszej ligi zespół z Leszna wygrał 18 z 33 meczów sezonu 2016/2017 i otrzymał wyróżnienie w kategorii największe zaskoczenie in plus. Rundę zasadniczą obecnych rozgrywek Jamalex Polonia 1912 zakończyła z bilansem 25-7.

Triumfowali w ostatnich latach:

16/17: Przemysław Szurek (Biofarm Basket Poznań)

15/16: Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Dariusz Kaszowski (Sokół Łańcut)

13/14: Paweł Turkiewicz (WKK ProBiotics Wrocław)

12/13: Tomasz Jankowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Michał Spychała (Znicz Basket Pruszków)

10/11: Mladen Starcević (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Wojciech Wieczorek (MKS Dąbrowa Górnicza) *

08/09: Mladen Starcević (Polonia 2011 Warszawa) *

07/08: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra) *

06/07: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra) *

05/06: Stanisław Gierczak (Sokołów Znicz Jarosław) *

04/05: Grzegorz Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra) *

WYNIKI GŁOSOWANIA

MVP sezonu zasadniczego 2017/2018

Hubert Pabian (Spójnia Stargard) – 9 głosów

Kamil Chanas (Jamalex Polonia 1912 Leszno) – 5 głosów

Dawid Bręk (Spójnia Stargard) – 1 głos

Maciej Klima (Sokół Łańcut) – 1 głos

Filip Struski (Biofarm Basket Poznań) – 1 głos

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2017/2018

Łukasz Grudniewski (Jamalex Polonia 1912 Leszno) – 7 głosów

Krzysztof Koziorowicz (Spójnia Stargard) – 4 głosy

Dariusz Kaszowski (Sokół Łańcut) – 3 głosy

Marek Zapałowski (Elektrobud-Investment ZB Pruszków) – 3 głosy

źródło: PZKosz, autor – Adam Wall

