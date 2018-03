1 liga: Koncert Hicksa, Polonia znów wygrywa

Jamalex Polonia 1912 Leszno wychodzi z dołka, wszystkie drużyny z miejsc 1-5 wygrały swoje spotkania. Weterani gotowi na playoff – Maciej Klima zdobył 27 punktów dla Sokoła, a Michael Hicks 31 dla R8.

Jamalex Polonia 1912 Leszno wychodzi z dołka. Po serii pięciu porażek, udało im się wygrać drugi kolejny mecz. Pokonali Zetkama Doral Nysa Kłodzko 81:70. Najlepszym strzelcem gości był rezerwowy – Radosław Trubacz. Rzucił 19 punktów, 7/9 z gry. 6 punktów i 11 zbiórek uzbierał Szymon Milczyński.

R8 Basket AZS Politechnika Kraków wywiózł bardzo cenne punkty z Bydgoszczy. Beniaminek pokonał Enea Astoria Bydgoszcz 86:81. Chociaż do przerwy prowadzali gospodarze (43:41), to 31 punktów Micheala Hicksa zdecydowało o ostatecznym zwycięstwie krakowskiej drużyny.

Podobny scenariusz miał mecz w Stargardzie. Po dwudziestu minutach SKK prowadził 39:38. Duet Dymała&Pabian zdobył 42 na 87, a Spójnia wygrała 87:65.

Sokół Łańcut pewnie wygrał z WKS Śląsk Wrocław 85:65. Goście rozegrali świetną drugą połowę (56:26). Najwięcej punktów zdobył Maciej Klima – 27, 10/14 i 10 zbiórek. Marek Zywert dodał 22 punkty, 8/18. W Śląsku najlepszy mecz zagrał Aleksander Dziewa – 23, 8/13 i 14 zbiórek.

Biofarm Basket Poznań pierwszy raz w historii wygrał w Inowrocławiu. Pokonał KSK Noteć Inowrocław 88:84. Liderem poznaniaków był duet: Jakub Fiszer i Filip Struski. Obaj rzucili po 18 punktów.

Pierwsza kwarta meczu Polfarmex Kutno Elektrobud – Investment ZB Pruszków ustawiła całe spotkanie. Gospodarze wygrali tą część gry 33:19, a cały mecz 95:88. Fantastyczny mecz rozegrał Mateusz Zębski – 23 punkty, 10/12 z gry, 8 zbiórek, 10 asyst i 38 eval.

Energa Kotwica Kołobrzeg wygrała 86:75 z Siarką Tarnobrzeg. Pomógł w tym brak lidera gospodarzy – Piotra Niedźwiedzkiego. Liderem Czarodziejów z Wydm był Łukasz Bodych. Zdobył 15 punktów, 5/7 z gry, 8 zbiórek.

KK Warszawa czasem sprawi sensację, ale tym razem się nie udało. GKS Tychy bardzo pewnie wygrał w stolicy 100:78. Michał Jankowski miał 18 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst, a Damian Szymczak zdobył 23 punkty.

Na dwie kolejki do końca fazy zasadniczej, poznaliśmy pierwszą dziesiątkę ligi. Dalej jest w tej grupie sporo niewiadomych. Do końca pozostały dwie serie spotkań. Playoff rozpoczną się czternastego kwietnia.

Maciej Łukaszewicz

