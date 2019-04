1 liga na finiszu – znamy pary playoff!

Na pierwszym miejscu znalazł się FutureNet Śląsk, który w decydującym meczu pokonał Rawlplug Sokoła Łańcut. Na drugie wskoczyła Astoria, a miejsca w ósemce zabrakło dla koszykarzy z Leszna i Prudnika.

W miniony weekend rozegrana została ostatnia kolejka sezonu regularnego w 1. lidze. Oto pełne wyniki:

GKS Tychy 80:58 WKK Wrocław

Jamalex Polonia 1912 Leszno 86:96 Biofarm Basket Poznań

Górnik Trans.eu Wałbrzych 70:68 Energa Kotwica Kołobrzeg

AZS AGH Kraków 76:65 Pogoń Prudnik

KS Księżak Syntex Łowicz 76:91 STK Czarni Słupsk

SKK Siedlce 81:82 Enea Astoria Bydgoszcz

FutureNet Śląsk Wrocław 105:71 Rawlplug Sokół Łańcut

Elektrobud Investment ZB Pruszków 58:80 Polfarmex Kutno

W pojedynku o pierwsze miejsce Śląsk zmiażdżył na własnym parkiecie Sokoła Łańcut i tym samym zanotował perfekcyjne 15-0 na własnym parkiecie. To stawia wrocławian w roli zdecydowanego faworyta do wygrania 1. ligi.

Rzutem na taśmę do playoff awansował Biofarm Basket Poznań, który w bezpośrednim pojedynku o ósemkę pokonał Polonię Leszno. Do playoff nie zmieścił się także zespół z Prudnika, który przegrał z AGH Kraków.

Pary playoff prezentują się następująco, gramy do 3 wygranych:

FutureNet Śląsk Wrocław (1) – Górnik Trans.eu Wałbrzych (8)

Enea Astoria Bydgoszcz (2) – Biofarm Basket Poznań (7)

Rawlplug Sokół Łańcut (3) – GKS Tychy (6)

STK Czarni Słupsk (4) – WKK Wrocław (5)

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w terminach: 6.04, 7.04, 13.04, 14.04, 17.04









Na dole odbędzie się także dalsza walka o utrzymanie w playoutach, także do 3 wygranych meczów:

Energa Kotwica Kołobrzeg (11) – SKK Siedlce (16)

Polfarmex Kutno (12) – AZS AGH Kraków (15)

Znicz Basket Pruszków (13) – Księżak Syntex Łowicz (14)

RW

