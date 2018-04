1 liga: Noteć spada, ósemka dla Poznania i Pruszkowa!

ZB Pruszków i Biofarm Basket Poznań rzutem na taśmę zaklepały dwa ostatnie miejsca w najlepszej ósemce. Noteć Inowrocław spadła do drugiej ligi.

Biofarm Basket wygrał w Prudniku 97:93 i zapewnił sobie awans do playoff. 34 punkty zdobył Filip Struski (12/18 z gry). Poznaniacy w pierwszej rundzie zmierzą się ze Spójnią.

Elektrobud-Investment ZB Pruszków wygrał w Warszawie z KK i zacznie playoff z siódmego miejsca. Do zwycięstwa 75:63 gości poprowadził Adrian Kordalski, który miał 15 punktów, 8 zbiórek i 8 asyst.

GKS Tychy wygrał w Inowrocławiu 78:72 i wskoczył na piąte miejsce w tabeli. Noteć została najgorszą drużyną sezonu i odpłynęła do drugiej ligi. Sokół Łańcut pewnie wygrał w Kutnie 78:58, a 24 punkty rzucił Marek Zywert.

W meczu na szczycie Jalamex Polonia 1912 Leszno rozprawiła się ze Spójnią Stargard 85:78. 32 punkty zdobył Kamil Chanas (aż 27 do przerwy), miał 10/19 z gry.

W pozostałych meczach zwycięstwa odniosły SKK Siedlce pokonał Siarkę Tarnobrzeg 95:81. Enea Astoria Bydgoszcz zwyciężyła z WKS Śląsk Wrocław 73:71. W Kłodzku potrzebna była dogrywka. Doral Nysa wygrał z R8 AZS Basket Politechnika Kraków 92:90, a Michael Hicks został usunięty z boiska po 2 przewinieniach technicznych.

Pary playoff (serie do trzech zwycięstw):

Spójnia Stargard (1) – Biofarm Basket Poznań (8)

Jamalex Polonia 1912 Leszno (2) – Elektrobud-Investment ZB Pruszków (7)

Sokół Łańcut (3) – Polfarmex Kutno (6)

R8 Basket AZS Politechnika Kraków (4) – GKS Tychy (5)

Enea Astoria Bydgoszcz i WKS Śląsk Wrocław zajęły 9 oraz 10 miejsce w lidze i zakończyły sezon.

Pary playout (seria do trzech zwycięstw):

Energa Kotwica Kołobrzeg (11) – KK Warszawa (16)

Siarka Tarnobrzeg (12) – SKK Siedlce (15)

Pogoń Prudnik (13) – Zetkama Doral Nysa Kłodzko (14)

Ostatnie miejsce przypadło Noteci Inowrocław. Drużyna Marcina Grockiego spadła bezpośrednio do drugiej ligi.

