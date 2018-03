1 Liga: Ostatnie 3 kolejki, gorąco w walce o playoff

Polonia Leszno, R8 Kraków, Polfarmex Kutno, Sokół Łańcut – te cztery drużyny walczą o zajęcie drugiego miejsca w tabeli po rundzie zasadniczej. Najbliżej celu wydaje się być Polonia, nawet jeśli ostatnio jest w słabej formie.

Zespół z Leszna ma dwa punkty przewagi nad resztą ekip i dosyć łatwy terminarz (Kłodzko, Warszawa, Stargard). Mecz z liderem ze Stargardu będzie hitem rundy, ale nie zdecyduje już o tym, kto zajmie pierwsze miejsce. Spójnia wcześniej odjechała reszcie stawki i nie straci prowadzenia w lidze.

Trzy pozostałe zespoły w tabeli dzieli tylko 1 punkt. Najcięższa droga przed Polfarmexem Kutno, który zagra z dwoma bezpośrednimi rywalami – ma wyjazd do Krakowa i mecz z Sokołem u siebie. Sokół traci punkt do reszty, ale ma też jeden mecz mniej. W sobotę gra z WKS Śląsk, a w poniedziałek z Kotwicą Kołobrzeg.

Duży wpływ na miejsca w pierwszej czwórce będzie miała postawa Astorii Bydgoszcz. Do Bydgoszczy przyjeżdża R8 Kraków, a w następnej kolejce zagra z Sokołem Łańcut. „Asta” musi wygrywać z każdym, jeżeli chce wejść do najlepszej ósemki. Walka o dwa ostatnie miejsca zapowiada tak samo ciekawie.

O playoff mają prawo marzyć: Śląsk (45 punktów – 7 miejsce), ZB Pruszków (44 – 8) oraz Basket Poznań (43 – 10). Wojskowi w tej rundzie jeszcze nie pauzowali, zostały im do rozegrania dwa mecze: Sokół i Astoria. Najłatwiej wydaje się mieć zespół z Mazowsza. Do rozegrania zostały mu dwa spotkania z drużynami z dołu tabeli – Nysa Kłodzko i KK Warszawa.

Mecze do końca rundy zasadniczej:

Jamalex Polonia: Nysa (wyjazd), KK Warszawa (dom), Spójnia (wyjazd)

R8 Basket Kraków: Astoria (wyjazd), Polfarmex (dom), Nysa (wyjazd)

Polfarmex Kutno: ZB Pruszków (dom), R8 (wyjazd), Sokół (dom)

Sokół Łańcut: Śląsk (wyjazd), Kotwica (dom), Astoria (wyjazd), Polfarmex (wyjazd)

Śląsk Wrocław: Sokół (dom), Astoria (wyjazd)

Elektrobud – Investment ZB Pruszków: Polfarmex (wyjazd), Nysa (dom), KK Warszawa (wyjazd)

Enea Astoria Bydgoszcz: R8 (dom), Sokół (wyjazd), Śląsk (dom)

Maciej Łukaszewicz

