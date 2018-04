1 liga: Polonia wygrywa szlagier – wielki mecz Kamila Chanasa

Aż 27 punktów do przerwy i 32 w całym meczu. Kamil Chanas zagrał najlepsze spotkanie w sezonie i poprowadził Polonię Leszno do wyjazdowej wygranej 85:78 ze Spójnią Stargard.

Od pierwszego gwizdka mecz na szczycie 1. ligi układał się pod dyktando Jamalex Polonii. Goście zaczęli od prowadzenia 9:0, a Spójnia miała problem z faulami po gwizdkach, z których część śmiało można uznać za kontrowersyjne. Już w połowie pierwszej kwarty Spójnia miała 8 przewinień, a Maciej Raczyński i Alan Czujkowski zaliczyli po trzy faule.

W efekcie raz za razem na linii rzutów wolnych stawał Kamil Chanas. Były reprezentant Polski w pierwszej połowie zdobył aż 27 punktów, a jego drużyna prowadziła 56:39.

Po przerwie swoje pięć minut zaliczyła Spójnia. Mocna gra w obronie i skuteczne akcje Huberta Pabiana dały nadzieję miejscowym kibicom. Polonia prowadziła już tylko dwoma punktami (66:64). W trzeciej kwarcie swój mecz zakończył jednak Alan Czujkowski. Zawodnik Spójni popełnił pięć przewinień i zaliczył jeszcze faul niesportowy. Dodatkowo, faulem technicznym za flopowanie został ukarany Marcin Dymała.

W czwartej kwarcie inicjatywę odzyskała Polonia – zespół Łukasza Grudniewskiego trafiał najważniejsze rzuty, kończąc mecz wynikiem 85:78.

Kamil Chanas zaliczył 32 punkty, miał 10/19 z gry. Po 11 punktów zdobyli Jakub Kobel i Radosław Trubacz. W barwach Spójni najwięcej uzbierał Marcin Dymała – 18 punktów (6/9 z gry), ale zanotował też 7 start.

Lider ze Stargardu pod koniec rundy zasadniczej miał troche nieoczekiwanych problemów. Spójnia przegrała drugi mecz z rzędu, a jej gra nie przekonuje, tak jak w pierwszej części sezonu. Dalej pozostaje faworytem w walce o awans, a ewentualny pojedynek Spójni i Polonii w finale zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Maciej Łukaszewicz

