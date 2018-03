1 Liga: Sokół z wygraną, Astoria bez playoff

Trzy bardzo wyrównane kwarty i śruba dokręcona w czwartej. Sokół pokonał w Łańcucie Eneę Astorię Bydgoszcz 81:71 i utrzymał miejsce w ścisłej czołówce tabeli.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach bije rekordy Damian Lillard! >>

Po 30 minutach gry gospodarze prowadzili tyko 59:58, a zespół z Bydgoszczy utrzymał się w grze o przedłużenie szans na udział w playoff. Na początku ostatniej kwarty Astoria wyszła nawet na minimalne prowadzenie, ale tę część wyraźnie (22:13) wygrał jednak Sokół – dzięki punktom Macieja Klimy i braci Zywertów.

Najskuteczniejszymi graczami zwycięskiej, bardzo wyrównanej, drużyny byli Marek Zywert, Maciej Klima i Artur Włodarczyk, którzy zgodnie zdobyli po 16 punktów. Rafał Kulikowski zagrał jeszcze jedno wszechstronne spotkanie, notując 14 punktów, 9 zbiórek, 3 przechwyty i 2 bloki.

Wśród gości jeden z lepszych meczów w sezonie zagrał Paweł Śpica, który zdobył 24 punkty, trafiając 9 z 19 rzutów, miał też 11 zbiórek. Mateusz Fatz dodał 12 oczek.

Sokół wciąż ma szanse nawet na wywalczenie 2. miejsca po rundzie zasadniczej, ale przed nim trudne zadanie. W ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Polfarmeksem Kutno. Astoria już tylko o prestiż zagra ze Śląskiem Wrocław.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

