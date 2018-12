1 liga: W ataku rządzi Śląsk, najlepszą obronę ma WKK

Minęło już 13. pierwszoligowych kolejek, mamy coraz więcej danych, by oceniać drużyny oraz ich mocne i słabe strony. Statystycznie najlepiej wypada FutureNet Śląsk Wrocław, a na końcu są zespoły z Siedlec i Łowicza.

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>

Przyjrzałem się efektywnością ofensywny i defensywnym wszystkich pierwszoligowych zespołów.

Jeśli chodzi o atak, mocno wyróżniają się 3 zespoły: FutureNet Śląsk Wrocław, Rawlplug Sokół Łańcut i GKS Tychy. Każda z tych drużyn zdobywa ponad 100 punktów na 100 posiadań, a najlepiej w całej lidze wypada Śląsk Wrocław (efektywność ofensywna 116.5).

Po drugiej stronie zestawienia znajdują się 3-4 zespoły, których atak zdecydowanie odbiega o przeciętnych poziomów w tej lidze. W tym aspekcie najgorszy jest Elektrobud-Investment ZB Pruszków, który zdobywa nieco ponad 93 punkty na 100 posiadań. Do grupy drużyn ze słabą ofensywą można zaliczyć także Górnik Wałbrzych, SKK Siedlce i Polfarmex Kutno.

Jeśli chodzi o efektywność defensywną, to w czołówce panuje duży ścisk. Trzy drużyny tracą mniej niż 100 punktów na 100 posiadań, a pierwsze 8 drużyn dzieli zaledwie 6 punktów.

Według tej efektywności, najlepszy w obronie jest WKK Wrocław, a kolejne miejsca zajmują Jamalex Polonia 1912 Leszno i Górnik . Fatalnie w obronie spisują się drużyny z Siedlca, Łowicza i Kołobrzegu, których efektywność defensywna wynosi powyżej niż 110 punktów.

Najwyższą różnicę między efektywnością w ataku i obronie ma Śląsk Wrocław. Wrocławianie zdobywają prawie 14 punktów na 100 posiadań więcej niż ich rywale. Kolejne miejsca zajmują Polonia Leszno i Sokół Łańcut, który wprawdzie ma dopiero 11 defensywę w lidze, ale w ostatecznym rozrachunku zdobywa ponad 8 punktów na 100 posiadań więcej niż przeciwnicy.

ajgorsze ekipy w 1 lidze pod tym względem są – podobnie jak w przypadku obrony – zespoły z Siedlec i Łowicza.

Jacek Mazurek, @PulsBasketu

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>