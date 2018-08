10 lat od odkupienia – Redeem Team z olimpijskim złotem!

Kapitanem był Kobe Bryant, trenerem Mike Krzyzewski. Wokalnym liderem zespołu LeBron James, a w drużynie znaleźli się także m.in. Dwyane Wade, Chris Paul czy Chris Bosh. Redeem Team dziesięć lat temu w Pekinie przywrócił chwałę amerykańskiej koszykówce.

Najpierw jak burza przeszli przez eliminację, wygrywając wszystkie mecze fazy grupowej, ćwierćfinały, półfinał oraz finał. Cel był jasny: odzyskać złoty medal olimpijski, czyli najważniejsze koszykarskie trofeum poza samym tytułem mistrza NBA. Amerykański zespół przystąpił do tego zadania w składzie, który wciąż robi ogromne wrażenie.

Nazywali ich „Redeem Team”, co poniekąd było grą słów w odniesieniu do popularnego „Dream Team”, czyli legendarnego już dziś składu USA na Igrzyska Olimpijskie w 1992 roku. Z drugiej strony, skład miał też niejako „odkupić” winy swoich poprzedników – wszak amerykańska reprezentacja wracała ledwie z brązowymi krążkami z IO w 2004 roku i mistrzostw świata w 2006.

W składzie znalazło się więc aż 11 uczestników Meczu Gwiazd, ówczesny MVP sezonu regularnego Kobe Bryant został kapitanem drużyny, a trenerem był oczywiście Coach K. Dodajmy do tego takie nazwiska jak James, Wade, Kidd, Howard, Paul czy Anthony i nie było żadnych wątpliwości, że Amerykanie lecą do Chin po złoto. „Złoty medal albo totalna porażka” – mówił wtedy LeBron.

I tak jak w eliminacjach, tak i w samym turnieju olimpijskim Redeem Team nie miał większych problemów – pięć spotkań w grupie wygrał łączną różnicę 161 punktów, a w ćwierćfinale i półfinale łatwo uporał się kolejno z Australią (116-85) oraz Argentyną (101-81). Najtrudniejsze zadanie czekało Amerykanów w finale, ale złota generacja Hiszpanów jednak nie dała rady i przegrała 107-118.

Tym samym po latach przerwy reprezentacja Stanów Zjednoczonych w 2008 roku znów wróciła na szczyt i od tego czasu potwierdza swoją dominację kolejnymi zwycięstwami. W 2012 i 2016 amerykańska reprezentacja zdobywała bowiem kolejne złote medale olimpijskie, a w 2010 i 2014 dołożyła do tego także krążki za mistrzostwo świata. Powrót na szczyt nie byłby więc możliwy bez Redeem Team!

Tomek Kordylewski

