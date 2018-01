11 punktów w 50 sekund – niesamowity wyczyn Kikowskiego

Strzelec Kinga w pojedynkę zdołał doprowadzić do dogrywki w meczu z AZS Koszalin, choć sytuacja wydawała się już beznadziejna. Zdobył 11 punktów w trakcie ostatnich 50 sekund regulaminowego czasu.

Dwukrotnie w ciągu ostatniej minuty King przegrywał już różnicą 7 punktów. Ostatni raz – na 43 sekundy przed końcem czwartej kwarty. Dzięki niezwykłej serii Pawła Kikowskiego zdołał wyratować się z opresji, choć ostatecznie – w dogrywce – mecz przegrał 92:98.

Szczególnym wyczynem rzucającego ze Szczecina były dwie celne trójki w odstępie zaledwie 3 sekund. Po pierwszym trafieniu, „Kiko” zaliczył przechwyt przy wprowadzeniu piłki do gry przez Qyntela Woodsa i natychmiast ponownie trafił z dystansu.

Na 8 sekund przed końcem Kikowski doprowadził do remisu trafiając wszystkie 3 rzuty wolne, po tym, jak wymusił faul Kacpra Młynarskiego. W całym meczu doświadczony zawodnik zdobył 31 punktów i miał 7 zbiórek.

Niezwykła ostatnia minuta wyglądała tak: