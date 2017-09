121 punktów Anwilu – ależ forma strzelecka!

Zespół z Włocławka rozgromił czeski Nymburk aż 121:85 podczas swojego pierwszego występu na memoriale W. Michniewicza w Toruniu. Nieźle nawet jak na sparing.

Już informacje o wynikach poszczególnych kwart robiły wrażenie. Anwil miał 65 punktów do przerwy i rzadko spotykane aż 95 po 30 minutach gry. Ostatecznie skończyło się na osiągnięciu charakterystycznym raczej dla Meczów Gwiazd w NBA.

Zespół z Nymburka to mistrz Czech, etatowy uczestnik europejskich pucharów, na pewno nie międzynarodowa potęga, ale drużyna przynajmniej solidna. W piątek przegrała z Polskim Cukrem Toruń tylko 76:81. Rzucić 121 punktów z sensownym rywalem nawet w meczu sparingowym wcale nie jest taką prostą sprawą.

Świetna skuteczność graczy (ponad 63% z gry całego zespołu) przełożyła się na niecodzienną liczbę asyst – Anwil miał ich aż 31. Z dobrej strony pokazał się najnowszy nabytek zespołu Igora Milicicia, Ivan Almeida, który trafił 11 z 12 rzutów wolnych i z 21 punktami był najlepszym strzelcem meczu.

Włocławianie trafili 11 z 22 rzutów z dystansu (50%). Kamil Łączyński miał 5/7, a Michał Nowakowski 2/3. W niedzielę najciekawiej zapowiadający się mecz Memoriału – o godz. 14.30 Anwil zagra z Polskim Cukrem.

Anwil Włocławek – CEZ Nymburk 121:85 (35:21, 30:23, 30:24, 26:17)

Anwil: Almeida 21, Łączyński 18, Zyskowski 15, Sobin 13, Szewczyk 12, Airington 12, Leończyk 11, Nowakowski 9, Delas 8, Afeltowicz 2, Komenda 0, Ciesielski 0.

Nymburk: Ray 16, Barac 13, Mickelson 10, Pumprla 9, Diggs 8, Lawrence 7, Benda 6, Bohacik 5, Peterka 4, Kriz 4, Vyoral 3.

RW