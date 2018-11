14 asyst i 0 punktów – Łukasz Koszarek z niezwykłym rekordem

Tyle decydując podań bez żadnego punktu nie miał jeszcze nikt w historii współczesnej PLK. W wygranym meczu z Treflem, kapitan Stelmetu Enei BC zaliczył aż 14 asyst w niecałe 24 minuty na parkiecie.

Stelmet łatwo pokonał gości z Sopotu 93:75 (nasza relacja TUTAJ >>), a Łukasz Koszarek (34 lata, 187 cm) mógł na luzie kolekcjonować asysty, nie troszcząc się o zdobywanie punktów. W trakcie 23 minut i 55 sekund oddał tylko 1 rzut z gry, była to niecelna trójka.

14 asyst bez zdobytego punktu to najlepszy taki wynik, odkąd archiwizowane są szczegółowe statystyki, czyli od 2003 roku. Było w ostatnich latach kilku zawodników, którzy zbliżyli się w PLK do podobnego wyniku, ale drugi najlepszy rezultat też należy do „Koszara”, który miał już na koncie 13 asyst i 0 punktów w w sezonie 2012/13, gdy w barwach Asseco grał przeciwko Czarnym Słupsk.

Kto jeszcze? Kolejnym graczem jest Kamil Łączyński. Obecny zawodnik Anwilu grał sezonie 2011/12 w AZS Koszalin. W meczu 1. rundy playoff przeciwko Asseco zanotował wówczas 11 asyst bez zdobytego punktu.

Trzecim graczem z podobnym wyczynem na koncie był Jerel Blassingame. Lider Czarnych Słupsk w sezonie 2014/15, w meczu z Polpharmą Starogard Gdański, uzbierał 10 asyst, także kończąc z zerem w rubryce „punkty”.

