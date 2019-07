15 klubów z licencjami PLK – brakuje Polpharmy

Liga poinformowała oficjalnie, że przyznała licencje na grę w sezonie 2019/20 15 zgłoszonym klubom. Na liście brakuje Polpharmy Starogard Gdański, która ma 7 dni na odwołanie i uzupełnienie wniosku.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Już w poprzednich sezonach zdarzało się, że kluby uzupełniały wnioski z opóźnieniem, zazwyczaj dostarczając po prostu brakujące ugody z zawodnikami. Los Polpharmy nie jest jeszcze zatem definitywnie przesądzony.

Treść oficjalnego komunikatu ligi:

„Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że procedurę licencyjną do gry w rozgrywkach 2019/2020 Energa Basket Ligi pozytywnie przeszło 15 klubów.

W Energa Basket Lidze w sezonie 2019/2020 zagrają: Anwil Włocławek, Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski, Asseco Arka Gdynia, Enea Astoria Bydgoszcz, GTK Gliwice, HydroTruck Radom, King Szczecin, Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Spójnia Stargard, Polski Cukier Toruń, Start Lublin, Stelmet Enea BC Zielona Góra, Trefl Sopot oraz WKS Śląsk Wrocław.

Licencji nie otrzymała Polpharma Starogard Gdański. Klub może w ciągu siedmiu dni złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki.”

RW