16 drużyn w PLK – oficjalnie bez Koszalina

Upłynął termin (12. lipca) przyjmowania zgłoszeń chętnych do gry w ekstraklasie. Już definitywnie zabraknie AZS-u Koszalin (upadek), a nowym zespołami będą Enea Astoria Bydgoszcz (awans) i Śląsk Wrocław (dzika karta).

Treść oficjalnego komunikatu PLK:

„Do procedury licencyjnej rozgrywek Energa Basket Ligi przed sezonem 2019/2020 zgłosiło się 16 klubów.

Zgłoszenia złożyło 14 drużyn, które grały w EBL w minionym sezonie: Anwil Włocławek, Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski, Asseco Arka Gdynia, GTK Gliwice, HydroTruck Radom, King Szczecin, Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Spójnia Stargard, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Start Lublin, Stelmet Enea BC Zielona Góra oraz Trefl Sopot.

Do rozgrywek zgłosiła się także Enea Astoria Bydgoszcz, która jako zwycięzca I ligi ma prawo do gry w Energa Basket Lidze oraz WKS Śląsk Wrocław – zaproszony na zasadach “dzikiej karty”.

AZS Koszalin, występujący w ostatnich sezonach EBL, nie zgłosił się do rozgrywek.

PLK SA dokona wstępnej analizy dokumentacji i w razie potrzeby wyznaczy klubom siedmiodniowy termin na jej uzupełnienie. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PLK decyzje w sprawie przyznania licencji Zarząd PLK SA podejmie najpóźniej 26 lipca 2019 r.”

źródło: PLK