16 lat AZS-u Koszalin w PLK – liderzy i legendy

Nie będzie kolejnego sezonu AZS-u Koszalin w ekstraklasie – licznik zatrzymał się na 16 z rzędu. Największymi gwiazdami tego okresu byli George Reese i Igor Milicić. Kogo jeszcze widzimy w składzie złożonym z najlepszym graczy Akademików na przestrzeni ostatnich 16 lat?

Akademicy awansowali do PLK w 2003 roku i od tamtej pory cały czas utrzymywali się w elitarnym gronie. AZS Koszalin grał w ekstraklasie nieprzerwanie od 16 lat. Dłuższy staż w lidze obecnie mają tylko Anwil Włocławek i Arka Gdynia (jeśli liczyć ją wcześniej jako Prokom Trefl Sopot).

Największym sukcesem klubu jest brązowy medal z 2013 roku o raz Puchar Polski wywalczony w 2010 roku. Niestety, ostatnie lata to spory spadek jeśli chodzi o poziom sportowy drużyny, a do tego wszystkiego doszły także problemy i błędy organizacyjne.

To właśnie nagromadzony dług (1,5 mln) sprawił, że w kolejnym sezonie nie zobaczymy już AZS-u w PLK. Klub w piątek oficjalnie poinformował o wycofaniu się z rozgrywek i rozpoczęciu procedury upadłościowej (więcej TUTAJ>>).

16 lat AZS-u w PLK (od sezonu 2003/04)

Najwięcej punktów: George Reese (2171), Igor Milicić (1285), Dante Swanson (1020)

Najwięcej minut: George Reese (4484), Igor Milicić (4008), Artur Mielczarek (3249)

Najwięcej zbiórek: George Reese (812), Darrell Harris (733), Paweł Kowalczuk (431)

Najwięcej asyst: Igor Milicić (656), Dante Swanson (370), George Reese (328)

Największe sukcesy: 3. miejsce w sezonie 2012/13, Puchar Polski w 2009/10

Przez Koszalin przewinęło się naprawdę wielu ciekawych zawodników. To nie tylko świetni Amerykanie, którzy po sezonie wyjeżdżali do lepszych lig, ale także gracze, którzy w barwach AZS-u rozegrali więcej niż jeden sezon. Poniżej postaraliśmy się stworzyć skład z największymi gwiazdami Akademików z ostatnich 16 lat w ekstraklasie.

Skład all-time AZS-u Koszalin (od sezonu 2003/04)

PG: Dante Swanson, Igor Milicić

SG: Chudney Gray, Grzegorz Arabas

SF: Ra’Shad James, Qyntel Woods

PF: George Reese, Patrik Auda

C: Darrell Harris, Szymon Szewczyk

