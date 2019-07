16. sezon legendy – Dariusz Oczkowicz w Krośnie

Nie mogło być inaczej – sława podkarpackiej koszykówki zaliczy jeszcze sezon w Mieście Szkła. Dariusz Oczkowicz w Krośnie gra nieprzerwanie od 2004 roku.

Dariusz Oczkowicz (37 lat, 182 cm) w klubie z Podkarpacia ma już niemal status legendy. Po spadku z PLK także jego nie mogło zabraknąć w składzie Miasta Szkła.

– Dariusz „Orka” Oczkowicz, zawodnik bez którego krośnieńscy Kibice nie wyobrażają sobie Szklanego Teamu, zagra swój szesnasty sezon w Biało-Zielonych barwach. 37-letni rzucający obrońca (182 cm) jest wychowankiem Glimaru Gorlice i występuje w krośnieńskim zespole nieprzerwanie od 2004 roku – poinformowało dziś w oficjalnym komunikacie Miasto Szkła.

Na boiskach ekstraklasy popularny „Orka” rozegrał 90 meczów oraz 2 w Pucharze Polski. W minionym sezonie spędzając na boisku niespełna 18 minut notował średnio 5,5 punktu oraz 2 zbiórki na mecz, trafiał 37% rzutów z dystansu.

Miasto Szkła, po spadku do 1. ligi, szykuje ekipę na tyle silną, aby powalczyć o szybki powrót do PLK. Kontrakty z zespołem, który poprowadzi Marcin Radomski, podpisali już m.in. Marcin Dymała i Alan Czujkowski.

RW