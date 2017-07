17 klubów w PLK – Czarni na „warunkowym”

Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że procedurę licencyjną do gry w rozgrywkach 2017/2018 pozytywnie przeszło 17 klubów – dowiedzieliśmy się w piątek z oficjalnego komunikatu ligi.

W Polskiej Lidze Koszykówki w sezonie 2017/2018 zagrają zatem: Anwil Włocławek, Asseco Gdynia, AZS Koszalin, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk, GTK Gliwice, King Szczecin, Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Turów Zgorzelec, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Rosa Radom, Stelmet BC Zielona Góra, TBV Start Lublin oraz Trefl Sopot.

Najwięcej znaków zapytania stało przy, borykającym się ze sporymi problemami, klubie ze Słupska. „Licencja została wydana warunkowo z powodu niewielkich braków formalnych w dokumentacji. Określony w decyzji termin na ich spełnienie upływa w piątek 4 sierpnia br.” – poinformowała PLK w komunikacie, nie precyzując, co oznaczają „niewielkie braki”.

Liga licząca aż 17 zespołów oznacza, że także w sezonie 2017/18 towarzyszył nam będzie mocno absurdalny terminarz rozgrywek. Jak zapowiada PLK, poznamy go najpóźniej do 25 sierpnia.

