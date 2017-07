200 baniek dla Curry’ego – największy kontrakt w historii NBA

Dokładnie 201 milionów dolarów w 5 sezonów zarobi wielka gwiazda mistrzów NBA. Stephen Curry jest pierwszy zawodnikiem NBA, który podpisze umowę wyższą od 200 milionów.

Stephen Curry, były MVP ligi i dwukrotny mistrz NBA z Warriors skończył właśnie śmiesznie niski (z dzisiejszej perspektywy), 4-letni kontrakt na sumę zaledwie 44 milionów. Od dawna wiadomo było, że pozostanie w Oakland i zarobi monstrualne pieniądze.

Przy okazji, informacja o wysokości i decyzji Curry’ego, okazała się jednym z pierwszych grubych newsów Adriana Wojnowskiego, ogłoszonych po jego przejściu do ESPN.

Stephen Curry has agreed to a 5-year, $201M deal with Golden State, agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. No… https://t.co/v8sOh909y7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2017

Niewiadomą była jedynie konkretna suma, jaką pracodawca wynagrodzi jego talent. Mówiło się nawet o sumie 205-206 milionów dolarów. Warriors są zmuszeni głęboko sięgnąć do portfela, by utrzymać skład z całą czwórką Curry, Durant, Thompson, Green, ale po pierwsze będą faworytami do kolejnych mistrzostw w najbliższych latach, a po drugie już zarobili płacąc Stephowi nieprzyzwoicie niskie pieniądze przez ostatnich kilka sezonów.

Nikt nie ma wątpliwości, że jednoczesnym przy wzroście salary cap, akurat Stephen na taką podwyżkę zasłużył – już teraz jest jednym z najwybitniejszych strzelców w historii, a przecież nie ma jeszcze 30 lat. Z życzliwymi gratulacjami pospieszył nawet LeBron James.

Warriors myślą oczywiście także o o uzupełnieniu składu poza ich wielką czwórką. Apetyt na Andre Iguodalę ma zapewne pół ligi, a w piątek do grona poważnie zainteresowanych jego usługami dołączyli San Antonio Spurs. Mistrzom chwilowo udało się dogadać z rezerwowym rozrywającym Shaunem Livingstonem. Według źródeł ESPN, ma zarobić “tylko” 24 miliony dolarów za następne 3 sezony, co jest rewelacyjną ceną – przy jego doświadczeniu i wartościowym wkładzie w grę drużyny.

