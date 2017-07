228 mln dolarów – James Harden rozbija bank!

Obowiązująca umowa, z której „Brodacz” dostanie 59 mln dol. w dwóch najbliższych sezonach, została przedłużona o kolejne cztery lata na 170 mln. W sumie do 2023 roku Rockets zapłacą mu około 228 mln.

To będzie najwyższe przedłużenie kontraktu w historii NBA – James Harden jako pierwszy skorzystał z zapisów CBA, która pozwala klubom płacić wyjątkowe pieniądze największym gwiazdom.

Rozgrywający Houston Rockets miał już wysoką umowę – rok temu podpisał czteroletni kontrakt na kwotę 118 mln dol., w przyszłym sezonie zarobi z niej 28,3 mln. Ale już uzgodnił kolejne przedłużenie, które będzie obowiązywać od sezonu 2019/20 – poprzednia umowa obejmowała już te rozgrywki, ale była opcją gracza.

Teraz, właśnie od sezonu 2019/20, Harden w trakcie czterech lat będzie otrzymywał kolejno 37,8 – 40,8 – 43,8 oraz 46,8 mln dolarów. W sumie, od teraz do końca sezonu 2022/23, ma zarobić ok. 228 mln dol.

Harden ma 27 lat, w minionym sezonie zdobywał średnio po 29,1 punktu, 11,2 asysty oraz 8,1 zbiórki, w głosowaniu na MVP przegrał tylko z Russellem Westbrookiem.

Rockets szykują się na ofensywę – pozyskali z Los Angeles Clippers Chrisa Paula, wzmocnili się P.J. Tuckerem, będą polować na Carmelo Anthony’ego.

