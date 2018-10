25 punktów w kwartę – Durant sam ograł Knicks (WIDEO)

W Nowym Jorku marzą, że kiedyż u nich zagra – Kevin Durant pokazał, że faktycznie mają o czym marzyć. W ostatniej części rzucił więcej punktów niż cała drużyna Knicks, a Warriors wygrali 128:100.

Po tym, jak kilka dni temu Stephen Curry zdobył genialne 51 punktów w 32 minuty, przyszedł czas na pokaz talentu ze strony Kevina Duranta. Gracz Golden State w spotkaniu z Knicks zdobył 41 punktów, eksplodując wręcz w ostatniej kwarcie.

Durant wygrał bowiem ostatnie 12 minut z Knicks 25:16 (Warriors wygrali kwartę 47:16!) i był nie do zatrzymania, a hala Madison Square Garden mogła tylko wzdychać z nostalgią. W całym meczu, obok 41 punktów, miał 9 zbiórek i 5 asyst, trafił 5/9 z dystansu. Zobaczcie, jak to wyglądało!

