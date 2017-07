25 tys. euro – Baskonia wykupuje Mateusza Ponitkę

Oficjalnego potwierdzenia nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że gwiazdor reprezentacji Polski w przyszłym roku zagra w Eurolidze i będzie walczył o sukces w Hiszpanii.

Już kilka dni temu powoływaliśmy się na dziennik „El Correo”, który pisał o zainteresowaniu Baskonii Ponitką. Teraz media z Hiszpanii i Turcji idą dalej – podają kwotę wykupu Polaka z Pinaru Karsiyaka, przedstawiają jego karierę dokładnie i ze szczegółami. Tak, jak się to robi, gdy transfer jest pewny.

Powoli można się zatem przyzwyczaić do pięknej myśli, że Mateusz Ponitka będzie graczem Baskonii Vitoria Gasteiz! Czołowego klubu Hiszpanii, który w 2016 roku grał w Final Four Euroligi, który jest w gronie najlepszych ekip na Starym Kontynencie.

Baskonia za Polaka zapłaci Pinarowi Karsiyaka 25 tys. euro – na tyle ustalono kwotę wykupu. Nie jest ona wysoka, ale też kontrakt Ponitki w Izmirze był wyjątkowy: opcję drugiego roku mieli i klub, i zawodnik, a na dodatek Pinar znalazł się na zakręcie – po nieudanym sezonie z brakiem awansu do play-off zmieniono trenera.

Przebudowa szykuje się też w Baskonii, gdzie trenerem został Pablo Prigioni. Z klubu odchodzą Adam Hanga, Jaka Blazić i Rafa Luz, na obwodzie zrobi się miejsce właśnie dla takiego gracza jak Ponitka.

Teraz czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie.

ŁC

