30 000 punktów – LeBron James wśród legend NBA

Magiczna granica 30 tysięcy punktów przekroczona! LeBron James, jako siódmy gracz w historii NBA, dokonał tego wyczynu podczas wtorkowego spotkania z San Antonio Spurs.

Przed tym spotkaniem do przekroczenia symbolicznej bariery LeBronowi brakowało już tylko 7 punktów – uzbierał je trafiając rzut z wyskoku na koniec pierwszej kwarty. W całym spotkaniu (przegranym 102:114) zdobył ich 28.

Aby osiągnąć historyczny poziom LBJ potrzebował 1107 meczów, to czwarty wynik w historii. Najszybciej barierę tę przekroczył Wilt Chamberlain – w 941 spotkaniach. Drugi pod tym względem jest Michael Jordan, który potrzebował 960 występów, trzeci Kareem Abdul – Jabbar (1101). Jednocześnie LBJ jest najmłodszym graczem, któremu udała się ta sztuka.

Najlepsi strzelcy w historii NBA:

1 Kareem Abdul-Jabbar 38,387

2 Karl Malone 36,928

3 Kobe Bryant 33,643

4 Michael Jordan 32,292

5 Wilt Chamberlain 31,419

6 DIRK NOWITZKI 30,808

7 LeBRON JAMES 30,021

8 Shaquille O’Neal 28,596

9 Moses Malone 27,409

10 Elvin Hayes 27,313

11 Hakeem Olajuwon 26,946

12 Oscar Robertson 26,710

13 Dominique Wilkins 26,668

14 Tim Duncan 26,496

15 Paul Pierce 26,397

