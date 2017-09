30 minut Węgrów – potem już tylko Chorwacja

15:5 w czwartej kwarcie – ostatnie 10 minut nie pozostawiło wątpliwości, komu należała się wygrana. Chorwatów do wygranej 67:58 poprowadzili Bojan Bogdanović i Dario Sarić.

W swoim pierwszy meczu na EuroBaskecie od 18 lat Węgrzy dzielnie i ładnie walczyli z Chorwatami przez trzy kwarty. Grali odważnie, jeden na jednego, po trzech kwartach remisowali 53:53. I wydawało się, że mogą sprawić niespodziankę.

Jednak w czwartej kwarcie przeważyło doświadczenie, organizacja i spryt Chorwatów. Lepsza obrona wypchnęła Węgrów z pola trzech sekund i zmuszała ich do trudnych rzutów, Dario Sarić, Bojan Bogdanović i Marko Popović wymuszali faule i ciułali punkty. Zaczęli kwartę zrywem 7:0.

I nic już się nie zmieniło, ostatnie 10 minut Chorwaci wygrali 15:5 w pełni kontrolując ich przebieg. 23 punkty i 7 zbiórek zdobył dla nich Bojan Bogdanović (10/11 z wolnych), 15 punktów dodał Dario Sarić. Chorwacja trafiła 51 proc. z gry, Węgrzy tylko 35 proc.

W grupie C, której mecze odbywają się w miejscowości Kluż-Napoka, grają także gospodarze Rumuni, a także Hiszpanie, Czesi i Czarnogórcy.

Pełne statystyki z meczu Chorwacja – Węgry: TUTAJ.

