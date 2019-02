32 drużyny, mnóstwo gwiazd – znamy uczestników Mistrzostw Świata!

Zakończyły się eliminacje, w których awans do Chin uzyskały 32 zespoły, w tym oczywiście reprezentacja Polski. Podajmy pełną listę uczestniczących w finałach krajów, wraz z najbardziej rozpoznawalnymi graczami poszczególnych ekip.

Europa (12 drużyn)

– Hiszpania (Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Rodriguez, Nikola Mirotić)

– Turcja (Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Scott Wilbekin)

– Czarnogóra (Nikola Vucević, Bojan Dubljević)

– Litwa (Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis)

– Włochy (Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Marco Belinelli)

– Polska (Maciej Lampe, Mateusz Ponitka, Adam Waczyński)

– Francja (Rudy Gobert, Nicholas Batum, Nando De Colo)

– Rosja (Dmitri Chwostow, Timofey Mozgov, Nikita Kurbanov)

– Czechy (Tomas Satoransky, Jan Vesely)

– Grecja (Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas, Nick Calathes, Vassilis Spanoulis)

– Niemcy (Dennis Schroeder, Daniel Theiss, Moritz Wagner)

– Serbia (Nikola Jokić, Milos Teodosić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Nikola Milutinov, Boban Marjanović, Vasilije Micić)

Afryka (5 drużyn)

– Tunezja (Salah Mejri)

– Angola

– Nigeria (Al-Farouq Aminu, Champ Oguchi, Michael Umeh)

– Senegal (Cheikh Mbodj)

Ameryki (7 drużyn)

– Argentyna (Nicholas Brussino, Facu Campazzo, Gabriel Deck)

– USA (na MŚ z pewnością pojadą wielkie gwiazdy NBA pod wodzą Gregga Popovicha, skład nie jest jeszcze znany))

– Kanada (Andrew Wiggins, Jamal Murray, Kelly Olynyk, Kevin Pangos)

– Wenezuela (w Europie gra tylko John Cox, w niemieckim Medi Bayreuth)

– Brazylia (Anderson Varejao, Leandro Barbosa, Bruno Caboclo, Marcelinho Huertas, Lucas Nogueira)

– Puerto Rico (JJ Barea, Maurice Harkless, Johnathan Isaac)

– Dominikana (Al Horford, Karl – Anthony Towns, znani z PLK Adris De Leon i Luis Montero)

Azja i Australia (8 zespołów)

– Chiny (Zhou Qi)

– Nowa Zelandia (Steven Adams)

– Korea Płd.

– Australia (Aaron Baynes, Ben Simmons, Patty Mills, Joe Ingles)

– Jordania

– Japonia (Yuta Watanabe, Rui Hachimura)

– Iran

– Filipiny (Andray Blatche)

Losowanie grup odbędzie się 16 marca. Wcześniej zaś poznamy rozstawienie i koszyki.

