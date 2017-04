36 zbiórek Adriana Boguckiego – co za demolka 17-latka!

Uwielbiamy wyjątkowe osiągnięcia statystyczne, więc cyferki dryblasa z Leszna musimy odnotować – 17-letni środkowy w meczu mistrzostw Polski juniorów z MOSM Tychy zdobył 25 punktów i miał 36 zbiórek.

Tak, wiemy, że w młodzieżowych rozgrywkach zdarzają się anomalie statystyczne i wynikowe. Wiemy też, że drużyna z Tychów – rywal Polonii Leszno, której wychowankiem jest Adrian Bogucki – przyjechała na ćwierćfinałowy turniej do Wrocławia młodszym rocznikiem. Jej najwyższy gracz miał tylko 198 cm wzrostu, czyli o 17 mniej niż Bogucki.

Ale i tak – 36 zbiórek, z czego 18 w ataku?! Koledzy Boguckiego trafili tylko 29 proc. rzutów z gry (19/65), więc koszykarz, który na co dzień gra i trenuje w SMS PZKosz Władysławowo, miał, co dobijać. On sam trafił 11z 17 rzutów z gry oraz – dużo słabsze – 3/8 z wolnych. Dołożył też 4 bloki.

Polonia z Boguckim nie awansowała do półfinału, bardzo wyraźnie przegrała mecze z WKK Wrocław (pierwszy w turnieju, 33:75) oraz Koroną Kraków (decydujący o awansie, 62:95). 17-letni środkowy w spotkaniu z WKK był mało przydatny w ataku (2 punkty, 1/4 z gry, choć także 21 zbiórek w 35 minut), natomiast z Koroną, która też nie miała dwumetrowców w składzie, zagrał zdecydowanie lepiej (22 punkty, 10/15 z gry, 20 zbiórek i 8 bloków).

Jego średnie z trzech meczów to 16,3 punktu, 25,7 zbiórki oraz 4,7 bloku.

O Boguckim piszemy z jeszcze jednego powodu – to nie jest tylko wielki chłopak, który wykorzystuje przewagę wzrostu nad rówieśnikami, to jeden z naszych największych talentów. Gdy tworzyliśmy listę Top 10 polskich nastolatków, trenerzy i skauci umieścili go na szóstym miejscu. Pojawiały się opinie, że to może być drugi Przemysław Karnowski, bo obok świetnych warunków i leworęczności, Bogucki potrafi ładnie podać.

Pochodzący z Leszna koszykarz już drugi sezon gra w II lidze w SMS PZKosz – rok temu notował średnio po 6,1 punktu oraz 6,1 zbiórki, teraz jego osiągnięcia urosły do 9,1 punktu oraz 7,4 zbiórki. Bogucki trafia 59 proc. rzutów z gry, gorzej idzie mu z wolnych (51 proc.).

