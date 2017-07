W sobotę 29 lipca, przed centrum handlowym Wola Park, odbędzie się kolejny silnie obsadzony turniej 3×3. Zapisy trwają do 26 lipca. Gościem specjalnym będzie Kamil Łączyński z Anwilu Włocławek.

Rozgrywki w Wola Park Bemowo 3×3 Challenge będą się toczyć w trzech kategoriach (men open, women open i junior), do tego odbędą się atrakcyjne konkursy dla zawodników i publiczności, pokazy koszykarskich sztuczek, freestyle w wykonaniu grupy Flow Fever, pokaz wsadów Piotra Grabowskiego oraz warsztaty dla najmłodszych. Nagrody funduje Wola Park.

Bo to właśnie dzięki współpracy centrum handlowego i urzędu dzielnicy Bemowo, zorganizowany zostanie cały turniej. Zapisy trwają do 26 lipca (zgłaszać można się tutaj), ale już wiemy, że udział wezmą czołowe drużyny w kraju. Imprezę poprowadzi legendarny mistrz rapowego freestyle’u Wujek Samo Zło.

Aby wziąć udział w turnieju należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 50 złotych. Wola Park i Bemowo postanowiły całą sumę przeznaczyć na cele charytatywne. Zebrana kwota przeznaczona zostanie na fundację „Naszym dzieciom”, której misją jest wyrównywanie szans dzieciom, młodzieży i rodzinom poprzez aktywizację ich do działań prospołecznych oraz na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.

Zgłoszenia do 26 lipca – POD TYM LINKIEM.