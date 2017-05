5 na 5 przed meczem nr 5: Czy dla ligi lepiej, żeby wygrała Stal?

Stelmet zawodzi, czy to Stal gra świetnie? Kto jest kluczowym graczem i czy krytyka Artura Gronka jest uzasadniona? Przed poniedziałkowym, decydującym meczem półfinału Stelmet – Stal (Polsat Sport, 17.30) pytamy o to ekspertów, dziennikarzy i blogerów.

1. Stelmet w tej serii zawodzi czy to Stal gra świetnie?

Bartosz Bielecki, Sytuacja Ekstra: Stelmet zawodzi. Zielonogórzanie cały sezon grają poniżej standardu, do którego nas przyzwyczaili w ubiegłych latach, dlatego trudno powiedzieć, że zawodzą tylko w tej serii. Oglądając serię Stelmetu z Polpharmą można było się domyślać, że druga runda będzie dla nich ogromnym wyzwaniem. Ale Stal także jest daleka od formy, którą prezentowała w okolicach połowy sezonu zasadniczego. Przed jej startem, nazwałem tę serię przedwczesnym finałem. Tymczasem to Polski Cukier Toruń wygląda na faworyta do mistrzostwa.

Łukasz Cegliński, PolskiKosz.pl: Raczej Stal gra świetnie. Stelmet od jakiegoś czasu gra bez błysku, nierówno, dobrze tylko momentami – bilans 6-6 od początku kwietnia to wynik przeciętny, więc trudno się dziwić męczarniom ze Stalą. Ale z drugiej strony – mimo tej obniżki formy, to przecież Stelmet miał w Zielonej Górze Stal pod pełną kontrolą, a w Ostrowie był o rzut od finału. Dlatego to ostrowianom – grającym z kontuzjowanymi Łukaszem Majewskim i Shawnem Kingiem – należą się brawa za wyjście z 0-2 i doprowadzenie do remisu. To u nich w życiowej formie jest Mateusz Kostrzewski i pozytywnie zaskoczyć potrafi Robert Tomaszek.

Tomasz Jankowski, Polsat Sport: Stelmet zawodzi na hali w Ostrowie. Po pierwsze: nie był przygotowany na mocną, czasami nawet bezpardonową obronę ekipy Emila Rajkovicia. W ataku natomiast zaburzona moim zdaniem rotacja nie pozwala Stelmetowi odnaleźć swojego rytmu i wyzwolić wielki potencjał indywidualny zawodników. Z drugiej strony – Stal gra rewelacyjnie w Ostrowie. „Piekiełko” na sali gimnazjum rozgrzewa zawodników gospodarzy. W związku z tym grają bardzo szybko i skutecznie w ataku i agresywnie w obronie. Nawet ponad oczekiwania.

Jacek Mazurek, Puls Basketu: Stelmet zawodzi. Jeżeli za punkt odniesienia uznamy sezon regularny, to obrona Stali i Stelmetu była na podobnym poziomie, a w trakcie serii pogorszyła się dokładnie o takie same wartości. Natomiast jeżeli spojrzymy na atak, to zespół Rajkovicia ma praktycznie taki sam wynik jak w rundzie zasadniczej, a zielonogórzanie są gorsi o 6 punktów na 100 posiadań. Minimalnie pogorszyła się także skuteczność z gry podopiecznych Gronka, którzy także pozwalają na lepszą skuteczność rywalom (o 8 punktów procentowych za trzy i o 6 p.p. z gry).

Karol Wasiek, Sportowe Fakty: Trzeba pochwalić Stal, która jest w optymalnej formie. Ostrowianie mogą się podobać – potrafią wyeksponować swoje atuty i ukryć wady. Na pierwszym planie są Aaron Johnson, Shawn King i niespodziewanie – Mateusz Kostrzewski, który świetnie zastępuje Łukasza Majewskiego. Jego efektowny wsad nad Dragiceviciem na długo zostanie w pamięci kibiców. Stelmet? Brakuje mi w tym zespole pasji. Zawodnicy grają, bo grać muszą – nie ma tego odpowiedniego zaangażowania i radości z gry.

2. Kto jest kluczowym graczem w tej serii?

Bielecki: Nemanja Djurisić. Czarnogórzec zdobywał w tej serii średnio 13,5 punktu i 7 zbiórki w wygranych oraz 2,5 punktu i 1,5 zbiórki w porażkach. Problem z tym zawodnikiem wydaje się jednak tkwić w meczach wyjazdowych (w pierwszej rundzie łącznie 26 punktów, 9 zbiórek w Zielonej Górze; 8 punktów, 5 zbiórek w Starogardzie). Na szczęście dla Stelmetu decydujący mecz odbędzie się na ich własnym parkiecie, a dobry występ jednego z ich trzech najlepszych graczy będzie niezbędny w walce o finał.

Cegliński: Aaron Johnson. To na tego gracza musiał przyszykować obronę Stelmet i w meczach u siebie dobrze Amerykanina powstrzymał – Johnson w Zielonej Górze zdobył w sumie tylko 17 punktów (5/16 z gry), miał 12 asyst. W dwóch spotkaniach w Ostrowie Johnson jednak zareagował, zaczął trafiać z dystansu, zaliczył 28 punktów (10/24 z gry) i 19 asyst. On nadaje rytm grze Stali, od niego zależy to, czy Stal ma szansę w meczu nr 5.

Jankowski: Mateusz Kostrzewski. Pod nieobecność Łukasza Majewskiego rozwinął skrzydła i daje zespołowi energię oraz waleczność, co się przekłada na łatwe punkty z kontry oraz wiele zbiórek. „Kostek” został chyba trochę zlekceważony przez ekipę Gronka.

Mazurek: Mateusz Kostrzewski. Skrzydłowy Stali w serii ze Stelmetem zdobył 55 punktów (najwięcej ze wszystkich zawodników), trafia także na świetnej 60-procentowej skuteczności z gry. „Kostek” nieoczekiwanie bardzo dobrze zastępuje Majewskiego, który nabawił się kontuzji i gra niewiele minut. Jeżeli Mateusz nie pojawiłby się w tej serii lub grałby gorzej, to Stelmet mógłby zapewnić sobie udział w finale dużo wcześniej.

Wasiek: Łukasz Koszarek. Ale to w sumie nic nowego – jeśli on gra solidnie i, jak to mówi Vladimir Dragicević, „ jestw dobrym nastroju”, to Stelmet wygrywa. To prawdziwy lider drużyny, od niego wciąż najwięcej zależy. Myślę, że na piąte, decydujące spotkanie nie trzeba go dodatkowo mobilizować.

3. Czy krytyka dotykająca trenera Artura Gronka jest uzasadniona?

Bielecki: Tak. Nieczęsto zdarza się, by ligowy potentat powierzał prowadzenie naszpikowanego gwiazdami zespołu debiutantowi, więc Gronek znalazł się w niewdzięcznej sytuacji – każdy wynik poniżej mistrzostwa będzie dla Stelmetu porażką, a mistrzostwo, choć sukcesem, to też tylko spełnieniem celu minimum. Dlatego Gronkowi trudno tak naprawdę się wykazać, a znacznie łatwiej o potknięcia. Każda porażka, przy tak mocnym składzie, spada na jego barki, a tak się składa, że oglądamy najgorszy Stelmet od lat.

Cegliński: Tak. Trener Stelmetu wytrącił swój zespół z dobrego rytmu, niepotrzebnym eksperymentem nie tylko przegrał początek meczu nr 3, ale też w pewnym sensie oddał inicjatywę Stali. Podjął nieuzasadnione ryzyko i być może sprawił, że jego doświadczeni gracze zaczęli ze zdziwieniem patrzeć na trenera.

Jankowski: Tak. To trener ostatecznie bierze odpowiedzialność za końcowy wynik. Pomysły Artura Gronka w ostatnich dwóch spotkaniach nie przyniosły zakładanego rezultatu. Ale w tym zawodzie krytyka jest wszechobecna.

Mazurek: I tak i nie. Gronek ma do dyspozycji najlepszy zestaw polskich zawodników w lidze i bardzo dobrych graczy zagranicznych. Siódmy, ósmy gracz Stelmetu wychodziłby w pierwszej piątce lub byłby gwiazdą twojego ulubionego zespołu. Potencjał i talent jest ogromny. Dlatego można mieć wątpliwości czy wszystko jest okej, szczególnie gdy w czwartej kwarcie meczu play-off w Starogardzie twoja drużyna zalicza 8 strat i ma 0/7 z gry, A rotacja w trakcie meczu jest co najmniej dziwna. Z drugiej strony to debiutancki sezon Gronka i z ewentualnymi większymi lub mniejszymi błędami trenera kibice i klub muszą się liczyć. Przed sezonem chyba nikt nie łudził się, że rookie na ławce skończy rozgrywki z bilansem 42-0. Póki co Gronek robi swoje – wygrywa mecze i jest krok od finału.

Wasiek: W tym momencie nie. Bo warto pamiętać, że cel, który został przed nim postawiony, nadal jest możliwy do zrealizowania. OK – Stelmet nie gra pięknie, ale kto będzie o tym pamiętał za 2-3 miesiące, jak oczywiście drużyna zdobędzie mistrzostwo. W play-off liczą się wyniki.

4. „Dla ligi lepiej, żeby w finale zagrała Stal – trzęsienie ziemi jest mile widziane”. Prawda czy fałsz?

Bielecki: Fałsz. Chyba nie trzeba już nikogo przekonywać, że Stelmet jest do pokonania w serii play-off. To wystarczy, by rywalizacja sportowa w lidze była otwarta. Wydaje mi się, że dla ligi lepiej byłoby, gdyby w finale grały zespoły, których hale mogą pomieścić kamery HD i dają możliwość zrealizowania normalnej transmisji, bez ustawiania głównej kamery prawie bezpośrednio nad linią boczną boiska. Z czysto kibicowskiego punktu widzenia jednak, jak najbardziej aktualne jest hasło „Bij mistrza” i im bardziej nieoczekiwany zestaw finalistów, tym ciekawiej.

Cegliński: Prawda. Mistrzowski Stelmet trochę spowszedniał, tytuł dla Stali lub Polskiego Cukru wywołałby odświeżającą mobilizację w Zielonej Górze, kolejny ligowy sezon zapowiadałby się wyjątkowo ciekawie. Byłby jednak duży minus tego trzęsienia – co z europejskimi pucharami? Stal nie mogłaby grać w gimnazjum, dla Torunia Liga Mistrzów to na razie też abstrakcja… Stelmet to wciąż najbardziej pucharowy polski klub, a przecież na dobrych występach w Europie bardzo nam zależy.

Jankowski: Fałsz. W finale niech zagra zespół lepszy, czyli ten, który zwycięży w tej serii w trzech meczach, ale przecież nawet w przypadku wyeliminowania Stelmetu, wcale nie musi to być Stal. Liga oprócz dobrego finału potrzebuje również wielu innych zmian.

Mazurek: Fałsz. Po pierwsze w potencjalnym finale Stelmet – Polski Cukier mamy ciekawy pojedynek na ławce trenerskiej. Debiutant kontra „stary lis”. Po drugie: w finałowej serii chcemy oglądać najlepszych Polaków, a tacy grają w Stelmecie. Po trzecie: obrońca tytułu może zmierzyć się z objawieniem sezonu i jednocześnie z drużyną, na którą przed sezonem nikt nie stawiał. Kto nie lubi takich historii? Po czwarte: finały chcemy oglądać w najlepszej jakości na przystosowanej do tego hali. W Ostrowie, póki co, ciągle takiej nie ma.

Wasiek: Gdyby Stal wygrała, to w Stelmecie należałoby się spodziewać trzęsienia ziemi – brak awansu do wielkiego finału byłby ogromną porażką. Ale wybiegając do przodu i takiej sytuacji – nieco martwi mnie fakt, że nie wiadomo, który z finalistów przystąpiłby wówczas do rozgrywek europejskich. A tylko w ten sposób nasza liga może wskoczyć na kolejny poziom. Polski Cukier – czy znajdą się środki finansowe? BM Slam – w której hali?

5. Kto wygra mecz nr 5 – Stelmet czy Stal i dlaczego?

Bielecki: Stelmet. Głównie dlatego, że gra u siebie, gdzie bardzo rzadko przegrywa. Będzie się czuł bardziej komfortowo, niż w ciasnej gimnazjalnej hali wypchanej po brzegi kibicami Stali. Trudno wyobrazić sobie tak silny na papierze skład, przegrywający trzy mecze z rzędu, a ponadto Stelmet ma wielu graczy, którzy wiedzą jak awansuje się do finałów. To doświadczenie może okazać się kluczowe, choć spodziewam się wyrównanego meczu.

Cegliński: Stelmet. W żadnej innej serii tegorocznego play-off różnica w grze obu drużyn w zależności od boiska nie była tak widoczna. A skoro gramy w Zielonej Górze, to Stelmet pokaże swoje atuty – lepszą obronę, szerszą ławkę, obrzucane kosze… Stali znów będzie grało się ciężko, Johnson miał 2/8 za trzy w CRS i 6/11 w gimnazjum. To nie przypadek.

Jankowski: Stelmet. Ze względu na doświadczenie w meczach o najwyższą stawkę, własną halę i profesora Łukasza Koszarka.

Mazurek: Stelmet. Obrońcy tytułu w tej serii mają problem z atakiem, ale mecz nr 5 odbędzie się w hali CRS, gdzie Stelmet zdobywa średnio 86 punktów na mecz. Na wyjazdach – tylko 75. Dodajmy do tego fakt, że w domu zespół z Zielonej Góry poprawia swoją skuteczność z gry o 4 punkty procentowe. Lepsza ofensywa w wykonaniu Stelmetu może być kluczem do zwycięstwa. Dodatkowo od sezonu 2003/04 drużyny grające półfinałowy lub ćwierćfinałowy mecz numer 5 w domu wygrały 20 z 23 meczów. Mecz nr 5 u siebie w ostatnich 14 latach przegrał tylko Anwil.

Wasiek: Stelmet. Z kilku względów: duże doświadczenie, mocniejszy skład i szersza ławka. Poza tym za zielonogórzanami przemawia historia – drużyna nie przegrała jeszcze meczu we własnej hali w play-off, który byłby spotkaniem o wszystko. Odbyły się takie cztery takie mecze – ostatni w sezonie 2013/2014 z Treflem Sopot.

