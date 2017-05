5 na 5 o play-off PLK: Anwil jak Celtics, Stelmet jak Cavs

Co jest problemem Stelmetu, kto jest faworytem do mistrzostwa, kto może sprawić sensację, no i kto wygra serię Polski Cukier – Rosa? Na pięć pytań o play-off PLK odpowiada piątka dziennikarzy i blogerów.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

To Anwil, a nie Stelmet, jest w tej chwili głównym faworytem do mistrzostwa Polski – prawda czy fałsz?

Bartosz Bielecki, Sytuacja Ekstra: Fałsz. Sytuacja analogiczna do tej ze wschodu NBA, gdzie Cavs skończyli rundę zasadniczą na drugim miejscu, ich kibice zaczęli się martwić, ale to i tak mistrzowie pozostają faworytem do zwycięstwa w swojej konferencji. Stelmet też broni tytułu, ma najlepszych graczy w lidze, największą głębię składu i know-how. Analogii do sytuacji Celtics/Cavs jest więcej: Celtics (Anwil) mają lepszego trenera i ich rywalem w I rundzie jest drużyna, która zmagała się w sezonie z ogromnym bałaganem (Bulls/Czarni). Myślę, że, analogicznie, Anwil też nie będzie miał łatwej przeprawy przez ćwierćfinał.

Łukasz Cegliński: PolskiKosz.pl: Fałsz. I tak samo odpowiedziałbym, gdyby Michał Chyliński był zdrowy i Anwil szykowałby się do gry w pełnym składzie. Myślę, że w play-off zobaczymy po prostu inny Stelmet niż w końcówce rundy zasadniczej – „Koszar”, „Zamoj”, ale też Czarnogórcy i Thomas Kelati są zbyt doświadczeni, by forsować się tuż przed play-off. Przyspieszą dopiero teraz.

Krzysztof Kaczmarczyk, Sportowe Fakty: Fałsz. To, że Stelmet nie wygrał rundy zasadniczej, niczego nie zmienia. Play-off to zupełnie inna bajka. Zielonogórzanie to doświadczona drużyna, ograna w Europie, co też według mnie będzie miało przełożenie na wyniki w tych najważniejszych meczach. Co prawda w ewentualnym finale z Anwilem ekipa Artura Gronka będzie musiała odczarować Halę Mistrzów, ale kto, jak nie oni?

Agnieszka Łapacz, Puls Basketu: Fałsz. Choć gdyby nie kontuzja Michała Chylińskiego, stawiałabym na Anwil jako na faworyta. Jednak kiedy „Chylu” wypadł, to trener Milicić będzie miał problem przede wszystkim z rotacją polakami. Natomiast trener Gronek ma długą i równą ławkę. Tu głównie szukałabym przewagi Stelmetu.

Kosma Zatorski, Ofens!: Prawda. Bawi mnie to odbijanie piłeczki, chowanie się w drugim szeregu i uciekanie z potwierdzeniem „Tak, jesteśmy faworytem!” stosowane przez przedstawicieli Anwilu. Tu aż się prosi o znaną wśród amerykańskich sportowców pewność siebie. Przecież wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tak właśnie jest. Anwil miał fantastyczny finisz sezonu, wygrywał wszystkie końcówki, znalazł doskonały balans pomiędzy grą na obwodzie i pod koszem, trafił z roszadami na pozycjach 1-2. Ponadto kapitalnie gra u siebie i w finałach będzie miał przewagę parkietu.

***

Stelmet miał 2-5 w rundzie rewanżowej z drużynami z ósemki. Co jest jego największym problemem?

Bielecki: Obrona. W tych siedmiu meczach Stelmet tracił przeciętnie ponad 80 punktów na mecz. To dużo jak na PLK i bardzo dużo jak na to, do czego przyzwyczaił nas ten klub w ostatnich latach. Artur Gronek nie jest Saso Filipovskim, ale myślę, że w play-off zobaczymy bardziej zmobilizowaną defensywę Stelmetu. To nie zmienia jednak faktu, że zielonogórzanie tak słabi nie byli od dawna.

Cegliński: Momenty dekoncentracji, trudno wytłumaczalne przestoje. Stelmet w każdym meczu potrafi przycisnąć w obronie tak, że rywal odbija się od ściany, a zielonogórzanie zdobywają łatwe punkty. Tylko że ostatnio są to tylko krótkie chwile. I jeszcze jedna rzecz – straty, które mistrzowie popełniają w aż 17,3 proc. posiadań. Aż osiem drużyn gubi mniej piłek od nich – coś za dużo, o wiele za dużo tej dekoncentracji i niedokładności…

Kaczmarczyk: Niespodziewane porażki we własnej hali. Mistrzowie wyglądają niekiedy nie do końca skoncentrowani licząc, że mecz i tak uda się jakoś wygrać. Zadziwiająco słabo funkcjonowała defensywa. W wielu meczach rywale przekraczali granicę 80 zdobytych punktów i tutaj jest klucz. Inną sprawą jest James Florence, któremu daleko do tego, co drużynie dawał Dee Bost. Dodatkowo Amerykanin gra bardzo nieregularnie.

Łapacz: Żaden zespół nie będzie grał równo od początku do końca, nie można zapomnieć, że Stelmet miał jeszcze rozgrywki europejskie. To wszystko na pewno wychodzi już na tym etapie sezonu. Pod koniec rundy zasadniczej zabrakło też Zamojskiego, który ma ogromne znaczenie dla zespołu z Zielonej Góry. Poza tym mają młodego trenera, który jeszcze ciągle się uczy, a dostał do pracy zawodników z bardzo dużym doświadczeniem i z ogromną koszykarską świadomością. Ten „układ” cały czas się jeszcze dociera.



Zatorski: Kiepskie początki i gra na wyjazdach. Stelmet za wolno się rozkręca, pozwala rywalowi złapać rytm i pewność siebie. Tak było w spotkaniach z Anwilem czy Stalą na wyjeździe, meczem z Turowem u siebie (tu pogoń zakończyła się powodzeniem). Ponadto zielonogórzanie mają problemy z grą na wyjazdach – wyjątkiem był Puchar Polski, ale tam wszyscy grali na wyjeździe. Fatum podróży do Kutna nadal wisi nad zespołem. Kierownik Jan Ratajczak powinien załatwić jakiegoś szamana, który wypędziłby złe duchy z autokaru przed play-off.

***

Kto jest ważniejszym graczem Stali – Aaron Johnson czy Shawn King?

Bielecki: Johnson. King jest ich najlepszym graczem, ale konstrukcja tego składu sprawia, że lepiej poradziliby sobie bez niego niż bez Johnsona. To dlatego, że Tomek Ochońko jest dość chaotycznym (w negatywnym tego słowa znaczeniu) playmakerem, a Marc Carter to zdecydowanie bardziej łowca punktów niż asyst. Kinga po prostu jest kim zmieniać. W PLK wciąż z powodzeniem na centrze mogą grać Szewczyk i Tomaszek.

Cegliński: Johnson. Liczymy mu asysty, ale on daje drużynie dużo więcej. Od niego zaczyna się gra Stali, superszybki Amerykanin wygrywa większość akcji jeden na jednego i tworzy przewagę – z tego biorą się punkty podkoszowych, otwarte pozycje na obwodzie, a jak obrona nie zareaguje szybko, to punkty Johnsona z wejścia.

Kaczmarczyk: Johnson. To na nim skupić musi się cała defensywa rywali, bowiem chyba nie ma w lidze zawodnika, który jest w stanie „ustać mu na nogach”. Dzięki temu może dzielić asystami na lewo i prawo, z czego korzysta King, ale nie tylko on. Johnson również w obronie jest w stanie wywrzeć niesamowitą presję na rozgrywających.

Łapacz: Trudno ocenić, bo oni kreują siebie nawzajem. Gra dwójkowa tych zawodników ma ogromne znaczenie dla zespołu Stali. Ale chyba, mimo że Shawn King jest kandydatem na MVP, skłaniałabym się jednak ku Aaronowi Johnsonowi, jeśli chodzi o grę „dla zespołu”. Przecież rozdaje niemal siedem asyst w każdym meczu, a co za tym idzie, doskonale uruchamia zawodników na boisku.

Zatorski: Johnson. Obaj są niezwykle ważni w układance trenera Rajkovicia, ale od Johnsona więcej rzeczy zaczyna się na boisku. To on kreuje partnerów, dyktuje tempo, podejmuje kluczowe decyzje. Poza tym łatwiej jest wypełnić lukę pod koszem, gdzie King ma wsparcie Szewczyka, Nikołowa i Kostrzewskiego niż na obwodzie, gdzie zmiennikiem Johnsona jest niegrożący rzutem Tomasz Ochońko.

***

Kto wygra serię Polski Cukier – Rosa?

Bielecki: Polski Cukier. Ale zmieniłem ten typ w ostatniej chwili. Toruń świetnie zaczął sezon, ale potem już kompletnie nie był tym samym zespołem. Rosa przeszła praktycznie odwrotną drogę. Dlatego to radomianie, wbrew rozstawieniu, zdają się być faworytem. Po długim przemyśleniu stawiam jednak na Polski Cukier, ze względu na to, że bardziej przekonuje mnie ich styl i skład. Liczę, że Kyle Weaver włączy tryb play-off. Tak czy inaczej – zanosi się na pięciomeczową serię.

Cegliński: Rosa. Nie wierzę w to, że Cukier nagle wróci do poziomu, który prezentował na początku sezonu. O tamtej obronie pozostały legendy, odjazdy w czwartych kwartach to też przeszłość. Rosa w tym momencie ma przewagę pod każdym względem (forma, rotacja, doświadczenie), a torunianie mogą czuć niepewność po zeszłorocznym play-off, który też zaczęli z czwartego miejsca.

Kaczmarczyk: Rosa. Po wszelakich problemach drużyna z Radomia w końcu ustabilizowała formę. Wrócił, chyba nawet w lepszej formie niż przed rokiem, Daniel Szymkiewicz. Pojawił się czarodziej Ryan Harrow, a i Robert Witka włączył opcję play-off. Polski Cukier ma przewagę parkietu, ale w tym wypadku im to nie pomoże i sezon ponownie zakończy w ćwierćfinałach.

Łapacz: Rosa. Radomianie złapali teraz taką formę, że nie wypuszczą tego zwycięstwa, szczególnie, że Cukier już od jakiegoś czasu pikuje w dół. Przede wszystkim sądzę, że Rosa zdominuje strefę podkoszową. Polski Cukier wzmocnił się pod tablicami, ale to nadal za mało. Jednak cała seria będzie dość wyrównana. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z zawodników będzie miał jakiś przebłysk. Choćby Weaver w Toruniu, czy Harrow w Rosie mogą w tym play-off pokazać kawałek fajnej, widowiskowej koszykówki.

Zatorski: Rosa. 13-0 Twardych Pierników już nikt nie pamięta. To radomianie mieli efektowną drugą połówkę sezonu, gra na wyjazdach nie jest ich piętą achillesową, mają ponadto w składzie najlepszego Polaka, obrońcę i MVP tego sezonu w jednej osobie. Ponadto Wojciech Kamiński to lepszy trener niż Jacek Winnicki.

***

Która drużyna z grona MKS Dąbrowa, Polpharma, Energa Czarni ma największe szanse na sensacyjny awans do półfinału?

Bielecki: Dąbrowa. Choć właściwie jedyną sensacją w tym gronie byłoby dla mnie wyeliminowanie Stelmetu przez Polpharmę. Stal i Anwil są wyraźnymi faworytami swoich par, ale MKS jest dobrą drużyną, a Czarni mają najlepszych kibiców w lidze (więc powinni coś u siebie urwać) i po ustabilizowaniu sytuacji kadrowej są znacznie lepsi, niż wskazuje ich miejsce w tabeli. Zarówno Anwil jak i Stal wydają mi się drużynami, które z jakiegoś powodu mogą w play-off „spuchnąć”. Największe szanse daję Dąbrowie ze względu na to, że w sezonie zasadniczym najmniej dzieliło ich od swojego rywala.

Cegliński: Czarni. To bardzo niewygodna drużyna, która nic nie musi, ale dużo może, a zagra z zespołem pod największą presją w lidze. Wyższy, szybki i wszechstronny Chavaughn Lewis będzie trudnym rywalem dla rozgrywających Anwilu, a David Kravish jest w formie i wcale nie musi przegrywać w podkoszowej walce z Josipem Sobinem. Dwa miesiące temu we Włocławku oglądaliśmy równy, zacięty mecz, który Anwil wygrał dopiero w końcówce, a brak Chylińskiego może wytrącić lidera z dobrego rytmu.

Kaczmarczyk: Dąbrowa. Pod warunkiem, że Drażen Anzulović będzie miał do dyspozycji pełny skład. Przede wszystkim mowa o Jakubie Parzeńskim, który ma problemy z nogą. MKS złapał na finiszu znakomitą formę, wygrał sześć ostatnich meczów i na pewno apetyty na niespodziankę są ogromne. Co prawda MKS w PLK jeszcze ze Stalą nie wygrał, ale kiedy, jak nie teraz?

Łapacz: Dąbrowa. Choć nie są to duże szanse… Ale jeśli ewentualne problemy ze zdrowiem Kinga – jak w ostatnim spotkaniu z Czarnymi – będą bardzo rzutowały na jego dyspozycję, a co za tym idzie, na grę całego zespołu, to MKS może szukać w tym swojej szansy.



Zatorski: Dąbrowa. Podobnie jak Rosa, trafili z formą w końcówce sezonu. Jeśli utrzymają ją jeszcze przez kilkanaście dni, wyszarpią obroną jedno zwycięstwo w Ostrowie, to mogą nawet ugrać tę serię. Tu w pierwszej rundzie powinno być najciekawiej.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>