5 na 5 o PLK: Mecz o wszystko – Anwil czy Czarni?

Kto wygra spotkanie we Włocławku, czy jest to mecz o posadę Igora Milicicia i która hala pomaga zawodnikom bardziej? Na pięć pytań o play-off PLK odpowiada piątka dziennikarzy.

1. Jak Anwil ma zatrzymać Chavaughna Lewisa?

Tomasz Jankowski, Polsat Sport, były reprezentant Polski: W obronie 1 na 1 odejść od Lewisa na „prowokacyjną” odległość 2 metrów – niech rzuca. W obronie akcji dwójkowych za każdym razem „dołem” (pod zasłoną) – niech rzuca. Łatwo powiedzieć 🙂

Przemysław Woś, Radio Gdańsk: Lewis może zatrzymać się tylko sam. Są takie chwile w tej rywalizacji, gdy zamiast kontrolować grę zupełnie traci głowę i zaczyna grać wbrew założeniom, logice i taktyce. W drugim meczu Anwil ograniczył poczynania rozgrywającego ECS kierując jego grę przy penetracjach tylko w lewą stronę. Dało to na tyle efekt, że Anwil wygrał, ale kluczowy rzut na zwycięstwo miał właśnie Lewis, choć go nie trafił.

Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil: W głównej mierze by to zrobić, musi zagrać tak jak w meczu numer trzy, w którym odcinał go od piłki i uniemożliwiał mu mijanie pierwszej linii, a tym samym penetrację podkoszową. W pierwszych dwóch meczach bardzo wiele punktów Czarni zdobywali po takich właśnie zagraniach i gdy w trzecim udało się tego uniknąć wydawało się, że trener Milicić znalazł antidotum na te zagrania. W meczu numer 4 koszmar Włocławian powrócił. Anwil musi powtórzyć to co zagrał w spotkaniu numer trzy gdy zespół ze Słupska został zmuszony by częściej grać przez Goodsa, bo wtedy gra słupszczan nie jest tak efektywna.

Kosma Zatorski: Lewis mecze na bardzo dobrej skuteczności przeplata słabymi w tej serii. Zagęszczanie pomalowanego w jego przypadku spowoduje, że otworzy się miejsce dla strzelców na obwodzie. Trzeba zostawiać Lewisowi więcej miejsca na dalekim dystansie i zachęcać go do rzutów. Im dalej Lewis będzie obręczy, tym lepiej dla Anwilu.

Tomasz Sobiech, PolskiKosz.pl: Sukcesem obrony jest zawsze zmuszenie rywala do robienia na boisku rzeczy, w których czuje się gorzej. Jak zatrzymać gościa, który w sezonie miał skuteczność 25% w rzutach z dystansu, a w ćwierćfinale trafił dotąd 3/10? Odpowiedź nasuwa się sama. Próbować zamknąć penetrację, oferując raczej rzuty za 3 punkty. Kto wie, może się skusi?

2. Który gracz Anwilu najbardziej cię w tej serii rozczarowuje?

Tomasz Jankowski: Fiodor Dmitriev vs Tyler Haws. Skuteczność z gry obu panów na słabym poziomie a miało być inaczej. Wybieram jednak Rosjanina, którego defensywa pozostawia również dużo do życzenia.

Przemysław Woś: Fiodor Dmitriew. Jego wkład w zwycięstwa Anwilu jest symboliczny, a przy ograniczonej kontuzją Chylińskiego rotacji, to doświadczeni zawodnicy powinni brać ciężar gry na siebie. Dmitriew rozczarowuje z rzadka trafiając z dystansu i nie gra tyłem do kosza, co robić potrafi. Gubi się też często w obronie pilnując Surmacza, który w tej serii jest mocnym punktem Energa Czarnych Słupsk.

Krzysztof Szaradowski: Nie jestem w stanie wymienić jednego konkretnego nazwiska. Anwil rozczarowuje mnie jako zespół. Włocławianie długimi momentami nie potrafią znaleźć recepty na doskonałą obronę słupszczan. Rottweilery to drużyna, której siłą przez cały sezon była zespołowość i taki układ cały czas został zachowany.

Problemem Anwilu nie jest słabsza dyspozycja jednego z zawodników. Problemem Anwilu jest to, że trener Stelmahers znalazł skuteczną receptę jak tę dobrze funkcjonującą maszynę spowolnić. Jeśli sztab szkoleniowy Anwilu nie odpowie to… to będzie dla mnie największe rozczarowanie.

Kosma Zatorski: James Washington. Gdy w meczu nr 3 chwytał się za zegarek był wtedy 1/7 za trzy, a w całej serii jest ledwie 14/45 z gry. Swoją drogą, wychwalany w sezonie regularnym Josip Sobin na tle Kravisha też nie zachwyca i może dlatego zamiast 3:0 jest tylko 2:2?

Tomasz Sobiech: Uważam, że wszyscy zawodnicy Anwilu grają z grubsza na poziomie, którego można się było spodziewać. Nie bardzo wiem, na co innego mogli liczyć kibice w przypadku choćby Fiodora Dmitriewa, po tym, co pokazywał w sezonie zasadniczym?

Jeśli mam wskazać kogoś, kto zawodzi, wymieniłbym Igora Milcicia i sztab Anwilu. Minęły cztery mecze, a Czarni od początku mają taktyczną inicjatywę, to oni zaskoczyli czymś przeciwnika i nieoczekiwanie to faworyt z Włocławka powinien się cieszyć z wyniku 2:2 w tym momencie. Jakaś specjalna odpowiedź czy zmiana Anwilu jak dotąd się nie pojawiła. Może w niedzielę?

3. Czy dla Igora Milicicia jest to mecz o posadę?

Tomasz Jankowski: Nie. W przypadku porażki kibice będą szukać winnego. Ale mam wrażenie że władze klubu w osobie Prezesa Lewandowskiego stać będzie na konsekwencje w dążeniu do celu i budowę silnego Anwilu właśnie z Igorem Miliciciem.

Przemysław Woś: Milicić powinien zachować posadę bez względu na wynik spotkania. Trudno mu w tej serii zarzucić taktycznego czy mentalnego nieprzygotowania. Można jednak “przyczepić się”, że reakcje na wydarzenia na boisku są chwilami spóźnione, a realizacja założeń po czasach przez zawodników nie jest zawsze skuteczna. Niewątpliwie właściwie zareagował po pierwszej porażce i Anwil grał inaczej. Po sezonie regularnym kibice niemal nosili go na rękach.

Czarni to niewygodny rywal dla każdego, ósme miejsce było chyba nieproporcjonalnie niskim do możliwości zawodników. Ewentualna porażka hańby nie przynosi.

Krzysztof Szaradowski: Choć jestem zwolennikiem wieloletniej pracy trenerów z drużyną, a tym samym dawania trenerom „drugich” szans nawet po słabszym sezonie, to uważam, że jest to mecz o być albo nie być trenera. Choć w klubie jest wielka wola, by Igor pozostał na stanowisku w kolejnym sezonie to jednak tak spektakularna porażka może te plany pokrzyżować. Spektakularna, bo we Włocławku po sezonie zasadniczym nikt nie wyobrażał sobie innego scenariusza niż półfinał. Zresztą ciekaw jestem, co po takiej porażce zrobiłby sam trener. Jako włocławianin mam nadzieję, że nie będę miał okazji się o tym przekonać.

Kosma Zatorski: Nie. Jeśli Milicić jednak przegra to na dobre pięć kolejnych lat przylegnie do niego łatka trenera, który błyszczy tylko w sezonie regularnym. Tę partię na razie wygrywa dysponujący mniejszą ilością figur na szachownicy trener Stelmahers. Wszystko jednak pójdzie w zapomnienie, jeśli Anwil triumfuje w meczu numer 5.

Tomasz Sobiech: Nie. Przede wszystkim Anwil w ostatnich sezonach jest jednym z klubów, które poszły w górę, jeśli chodzi o profesjonalizm zarządzania. Nie jest to miejsca typu Koszalin, gdzie takie decyzje podejmuje się pod wpływem emocjonalnych impulsów. Poza tym wygranie sezonu zasadniczego to przecież także niewątpliwa zasługa Igora Milicicia.

Drugi z rzędu przegrany przedwcześnie playoff – przy wysokich oczekiwaniach i obecnej atmosferze we Włocławku – byłby jednak katastrofą. Jeśli trener dostałby po niej jeszcze jedną szansą, raczej byłaby to już szansa ostatnia.

4. Hala Mistrzów czy Gryfia – który obiekt dodaje większych skrzydeł swojej drużynie?

Tomasz Jankowski: Dwa najgłośniejsze obiekty w Polsce. Fanatyczni i oddani kibice. Dwa kluby piszące historię basketu w naszym kraju już od ponad dwóch dekad. Trudny wybór. Stawiam na specyfikę ciasnej, ale zawsze gorącej Gryfii.

Przemysław Woś: Sercem bliższa Gryfia, ale trzeba przyznać, że w Hali Mistrzów huk jest również nieprawdopodobny. Bez dwóch zdań obie hale to wymarzone miejsca do rywalizacji. Kiepsko się gra, gdy słychać pisk butów. W Gryfii i HM często nie słychać własny myśli. W takiej atmosferze po prostu mecz zyskuje na atrakcyjności.

Krzysztof Szaradowski: Obie hale są specyficzne. Łączy je to, że w żadnej innej hali w PLK nie jest tak głośno. Gryfia jest mniejsza, stąd łatwiej w niej zrobić wielki hałas, co Słupscy kibice skrzętnie wykorzystują by przeszkadzać rywalom. We Włocławku, kibic jest bardzo wymagający i nie zawsze włącza się w doping. Jednak kiedy przychodzi do takich meczów jak dziś, to fani potrafią rywalom zgotować prawdziwe piekło, w którym zespoły przyjezdne nie słysząc własnych myśli, zdeprymowane i stłamszone nieustannym hałasem przegrywały nawet wygrane mecze.

Powiem tak, gdybym był zawodnikiem Anwilu, to bez wątpienia najtrudniej grałoby mi się w Gryfii. Gdybym natomiast grał w Słupsku to… najbardziej bałbym się wyjazdów do Włocławka.

Kosma Zatorski: Najtrudniejsze z trudnych pytań. Wszak w obu halach mamy przecież najlepszych kibiców w Polsce. Żeby Anwil mógł objąć palmę pierwszeństwa, musi wcześniej wygrać w niedzielę i przy okazji wyrzucić z Hali Mistrzów te irytujące trąbki. Boli od nich głowa, a koszykówka to nie żużel ani mistrzostwa świata w RPA, jak napisał ktoś na forum najlepszych kibiców w Polsce z Włocławka.

Tomasz Sobiech: Wyniki tej serii pokazuje, że wpływ obu hal jest porównywalny i na wyjeździe też da się wygrywać. Na pewno, przy skomplikowanej sytuacji Czarnych, po perturbacjach w trakcie sezonu i ostatniej rejteradzie sponsora, wyjątkowa atmosfera panowała podczas meczów w Gryfii. Jeśli zatem chodzi o klimat tych konkretnych meczów – przewaga Słupska.

5. Kto wygra mecz nr 5?

Tomasz Jankowski: Anwil. Trochę sentymentalnie. Po prostu. ( 6 niezapomnianych sezonów 😉

Przemysław Woś: Energa Czarni Słupsk. W każdym z czterech dotychczasowych meczów byli blisko wygranej lub wygrywali. Jeśli pokonywali Anwil to zdecydowanie, nie jedną akcją. Poza tym obrona ECS pozwala Anwilowi na zdobywanie tylko około 70 pkt w meczu. Średnia włocławian z sezonu to powyżej 80. Czarnym wystarczy zagrać “swoje” w obronie i uruchomić w ataku poza pierwszą piątką Goodsa, Dąbrowskiego czy Bachynskiego. Play off pokazał, że wtedy ECS wygrywają.

Krzysztof Szaradowski: Mecz numer 5 wygra Anwil. Włocławianie są pod ogromną presją. Kibice ze Stolicy Kujaw nie wyobrażają sobie, by w niedzielę miał skończyć się sezon, w którym włocławianie po raz pierwszy od 21 lat wygrali rundę zasadniczą i który dla Anwilu tak naprawdę teraz dopiero miał się zaczynać. Przewagi wbrew pozorom nie szukałbym na parkiecie, w umiejętnościach zawodników czy w myślach taktycznych szkoleniowców.

Anwil wygra, bo miał lepszy sezon zasadniczy. Wygrał więcej spotkań, wygrał wiele niezwykle zaciętych końcówek. Andrzej Pluta powiedział kiedyś „Jak grasz przez cały sezon, tak też grasz w Play off” i rzeczywiście coś w tym jest, czego przykładem bez wątpienia była w tym sezonie drużyna Rosy Radom.

Kosma Zatorski: Czarni. Piszę z przekorą, ale niech ta bajka o klubie, który postanowiono rozebrać od środka, czego w Słupsku nikt jakoś nie widzi i widzieć nie chce, trwa sobie w najlepsze.

Tomasz Sobiech: Wygra Anwil. Ma znacznie szerszy skład i nie wierzę, żeby w końcu nie potrafił czymś Czarnych zaskoczyć. Po czterech co najwyżej średnich meczach musi w końcu przyjść bardzo dobry.

