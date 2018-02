50 Duranta, 44 Lillarda – jak oni strzelali!?

Aż 94 punkty zdobyte przez dwóch zawodników – Blazers wygrali ostatecznie 123:117 z Warriors i nie pomogło nawet 50 ze strony Kevina Duranta. Zobaczcie, jak w tym pojedynku punkty zdobywali obaj rewelacyjni strzelcy.

Kevin Durant w Portland zaliczył swój najlepszy punktowo występ, odkąd przeszedł do Warriors z Oklahomy. Trafił 17 z 27 rzutów z gry (63%), w tym 6 trójek. Miał też 7 zbiórek, 6 asyst i 2 bloki. Jego rekord kariery był bliski – wynosi 54, a padł w 2014 roku w meczu z… Golden State.

Damian Lillard zdobył 44 punkty i to był jego trzeci z rzędu niesamowity występ, wcześniej rzucił 50 punktów przeciwko Sacramento i 39 z Utah. W spotkaniu z Warriors trafił 14 z 25 rzutów (56%), w tym 4-11 z dystansu. Dodał 3 zbiórki i 8 asyst.

Na boisku popisy obu strzelców wyglądały tak:

