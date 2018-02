50 punktów Damiana Lillarda – w 29 minut!

Niespełna trzech kwart potrzebował gwiazdor Blazers, by rzucić 50 punktów w Sacramento. Trafił 16 z 26 rzutów, w tym 8/13 za trzy, był doskonały.

W samej trzeciej kwarcie Damian Lillard rzucił aż 22 punkty – 15 z nich w kończącym tę część zrywie 17:0. Gwiazdor Blazers kompletnie uciszył kibiców w Sacramento, dał swojej drużynie prowadzenie 92:74. W czwartej kwarcie w ogóle już nie wszedł na boisko.

W sumie zdobył 50 punktów grając ledwie 29 minut – trafił 16 z 26 rzutów z gry, w tym 8 z 13 za trzy, miał 10/10 z wolnych. Zaliczył także 6 asyst. Blazers wygrali spotkanie 118:100.