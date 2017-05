Tegoroczna „Majówka z HoopLife” to dopiero przedsmak wakacyjnych campów. Zajęcia z młodymi koszykarzami prowadził m.in. Donnie Arey, trener NBA Cares. Już wkrótce kolejne atrakcje!



HoopLife Summer Camp coraz bliżej – zobacz szczegóły! >>

Seria jednodniowych campów techniki indywidualnej, zrealizowana w 9 miastach naszego kraju była nie lada przedsięwzięciem logistycznym. Ekipa organizacyjna musiała przemierzyć ok. 2500 kilometrów, aby zrealizować łącznie 11 imprez. W dwóch miejscowościach – Pruszkowie i Piasecznie – wydarzenia odbywały się dwukrotnie, aby wygodnie podzielić uczestników na grupy wiekowe.

Campy przydatne są nie tylko dla samych młodych koszykarzy, ale i trenerów. W campach w ramach szkoleń czynnych bądź szkoleń typowo obserwacyjnych wzięło udział i uczestniczyło 36 trenerów z różnych miast i klubów w Polsce. To najlepiej świadczy o wysokim poziomie merytorycznym zajęć.

Trener Donnie Arey prezentował ćwiczenia znane z campów NBA oraz “Szkoły Latania MJ’a”. – Celem campów było uświadomienie graczom, jak wygląda praca z jednym z najlepszych trenerów na świecie, specjalizującym się stricte w prowadzeniu campów koszykarskich. Różnią się one od campów czysto promujących basket. Podczas „Majówki HoopLife” zawodnicy byli poddani próbie wytrzymałości fizycznej i mentalnej – mówi trener Aleks Mrozik, organizator HoopLife Basketball Camps.

– Na pewno sukcesem było zgłoszenie się aż 500 osób. Treningi okazały się ciężką pracą i dobrą zabawą. Skorzystały na nich także kluby współorganizujące oraz ich trenerzy, którzy otrzymali materiały szkoleniowe, pomocne w dalszych karierach – dodaje coach Mrozik.

Majówka była tylko przedsmakiem głównego eventu który odbędzie się w lecie. Podczas „Lata z HoopLife” zawodnicy będą mogli spędzić całe 10 dni trenując z trenerem Areyem na treningach indywidualnych, drużynowych bądź w sytuacjach typowo meczowych i sparingowych. Szczegółowy na temat tej niezwykłej koszykarskiej imprezy znajdziecie TUTAJ>>

