51 punktów w 3 kwarty – Curry znów zadziwia świat (WIDEO)

Aż 11 celnych trójek wielkiego strzelca Warriors przy okazji zwycięstwa Golden State (144:122) nad Washington Wizards. Ile punktów Steph by zdobył, gdyby zagrał też w 4. kwarcie?

Dwukrotny MVP ligi, Stephen Curry, pokazał kibicom jeszcze jeden niepowtarzalny koncert – w 32 minuty na parkiecie zdobył 51 punktów. Trafił 15 z 24 rzutów, w tym 11-16 z dystansu. Czuł się tak dobrze, że po trafieniu 10. trójki mógł wzruszyć ramionami, niczym Michael Jordan w finałach 1992 roku.

Wynik bliski rekordu kariery (54 pkt. przeciwko Knicks w 2013 r.) to potwierdzenie doskonałej formy Curry’ego od początku sezonu. Lider Warriors notuje średnio na mecz 30.5 punktu i prawie 8 asyst, trafia 47% trójek. Zobaczcie, jak szalał ostatniej nocy!

