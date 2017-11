57 punktów – nigdy nie drażnij LeBrona!

Niesamowity występ LeBrona Jamesa dał Cleveland Cavaliers przełamanie po serii porażek i zwycięstwo w Waszyngtonie z Wizards 130:122. LBJ został najmłodszym graczem w historii, który przekroczył granicę 29 tysięcy punktów.

To był już najwyższy czas, aby po serii 4 z rzędu porażek Cavs pokazać, jaka jest faktyczna siła zespołu z Cleveland i ich lidera. LeBron James wziął to na siebie i wypadł rewelacyjnie – zdobył aż 57 punktów i poprowadził swój zespół do wyjazdowego zwycięstwa z silnym rywalem.

„King James” w spotkaniu z Wizards już do przerwy miał na koncie 24 punkty, a w drugiej dodał aż 33! Ostatecznie trafił 23-34 z gry i perfekcyjne 9-9 z linii rzutów wolnych. Dodał do tego 11 zbiórek, 7 asyst, 3 przechwyty i 2 bloki. To jego drugi najlepszy wynik punktowy w karierze oraz wyrównanie rekordu Cavs należącego do… Kyriego Irvinga.

Zespół Marcina Gortata przez cały mecz trzymał się relatywnie blisko, ale nie był w stanie przełamać Cavs i ich niesamowitego lidera. Polski środkowy zagrał niezły mecz, miał 15 punktów i 5 zbiórek. Najskuteczniejszym „Czarodziejem” był Bradley Beal z 36 punktami. John Wall dodał 13 punktów i 15 asyst, ale trafił tylko 4 z 13 rzutów. Wszyscy byli w cieniu wielkiego LeBrona…

