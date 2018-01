60 punktów Jamesa Hardena – z triple-double!

Fantastyczny, historyczny mecz brodacza! James Harden trafił 19 z 30 rzutów, miał 17/18 z wolnych i został pierwszym koszykarzem w historii, który miał triple-double przy 60 punktach – dodał do nich 10 zbiórek i 11 asyst.

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>

Houston Rockets do meczu z Orlando Magic wystawili tylko ośmiu graczy, zabrakło m.in. Chrisa Paula, a jeszcze w trakcie kontuzji doznał Eric Gordon. Gospodarze wygrali 114:107, ale James Harden musiał grać aż 46 minut i wznosić się na wyżyny umiejętności w końcówce – w samej czwartej kwarcie zdobył aż 18 punktów.

Cztery minuty przed końcem był remis 107:107 i wtedy Harden zdobył sześć punktów z rzędu, przesądzając o wyniku. W sumie miał 19/30 z gry (5/14 za trzy) i 17/18 z wolnych. Do tego dodał 10 zbiórek i 11 asyst, miał też 4 przechwyty i blok.

60 punktów to nowy rekord kariery Hardena, poprzedni wynosił 56.

Wow.

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>