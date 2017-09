60 sekund frajerstwa – tak przegraliśmy z Finlandią

Trzy straty i niepotrzebny faul – obyśmy tej fatalnej końcówki z Finami nie zapamiętali na lata. Ona kosztowała nas jeden mecz, oby nie cały EuroBasket.

Kyrie Irving podbije Boston w takich butach – zobacz >>

Finowie leżeli i ledwo żyli, przez 8 minut czwartej kwarty zdobyli tylko 5 punktów. Polacy grali dobrze, zasłużenie budowali przewagę – dzięki twardej obronie i niezłemu atakowi. Półtorej minuty przed końcem Mateusz Ponitka trafił za trzy i zrobiło się 66:57 dla nas.

Game over, klasyczny gwóźdź – komu nie przeszło to przez głowę? Wiadomo, że gra się do końca, ale Finowie naprawdę nie mieli już jak gonić. Faulowany chwilę później Petteri Koponen trafił tylko jeden z dwóch wolnych.

Mieliśmy 8 punktów przewagi, piłkę i 60 sekund do końca. Wystarczyło przekozłować przez połowę, dać się sfaulować, trafić coś z linii.

Ale zaczął się dramat.

1. Zaczęło się od straty Adama Waczyńskiego i Damiana Kuliga – pierwszy ryzykownie podawał, drugi niepewnie łapał pod presją obrońcy. A Sasu Salin w odpowiedzi trafił za trzy. 50 sekund do końca, wciąż nie jest źle, prowadzimy 66:61. Jednak Finowie poczuli krew, na trybunach robi się głośniej.

2. Gramy rwaną akcję. Nerwową. Tomasz Gielo (po co A.J. Slaughter w ogóle oddawał mu piłkę?!) osaczony gdzieś daleko od kosza, nie ma komu podać, nikt nie wychodzi do piłki, chaos dookoła. 5 sekund, druga strata z rzędu. Do końca 27 sekund.

3. Grają Finowie, Lauri Markkanen składa się do rzutu za trzy. Gielo, grający dobry mecz, rozpędzony skacze w kierunku środkowego rywali, fauluje go przy rzucie. I to jest ten moment, w którym Finowie przejmują kontrolę. Widzą panikę w naszych oczach.

4. Markkanen trafia – raz, drugi, trzeci. Jest tylko 66:64 dla Polaków, Mike Taylor bierze czas. Po nim mamy 15 sekund i piłkę z boku.

5. Wybija Łukasz Koszarek, to jego szósty EuroBasket. Podaje ryzykownie, do ścinającego Ponitki, ale piłka leci prosto w ręce Markkanena, który po chwili wsadza ją z impetem po samotnym rajdzie na kosz. Hala odlatuje, Finlandia jest w grze. My jesteśmy zdruzgotani.

Walczymy, ale przegrywamy. Cały, dobry mecz, w zaledwie 60 sekund. Obyśmy nie przegrali tym fragmentem całego EuroBasketu.

Więcej koszykarskich wideo – na kanale Zarychta Highlights.

ŁC