64 punkty Michaela, zwycięstwo Shaqa – to był mecz!

Dokładnie 25 lat temu Michael Jordan i Shaquille O’Neal rozegrali jedno z najlepszych spotkań przeciwko sobie. MJ rzucił 64 punkty, ale to Magic wygrali w Chicago 128:124 po dogrywce.

To był drugi najlepszy mecz Michaela Jordana w karierze – jego rekord to oczywiście 69 punktów rzuconych w 1990 roku przeciwko Cleveland Cavaliers, ale drugie jest właśnie spotkanie z Magic. Rozegrane 16 stycznia 1993 roku, gdy Bulls kroczyli po trzeci tytuł mistrzowski, a Orlando Magic rośli w siłę po pozyskaniu w drafcie Shaquille’a O’Neala.

W połowie stycznia Bulls mieli bilans 25-11 i oczywiście byli faworytem spotkania z Magic (16-15). Po wygranej 36:20 trzeciej kwarcie wydawało się, że gospodarze zwyciężą, ale zespół z Orlando zdołał odrobić 10 punktów straty i doprowadzić do dogrywki. A w niej wygrał 16:12 i całe spotkanie 128:124.

Jordan miał świetne 27/49 z gry (1/5 za trzy, cały zespół Bulls miał tylko 4/13) oraz 9/11 z wolnych, a do 64 punktów dodał 6 zbiórek i 5 przechwytów. Z kolei Shaq trafił 11 z 18 rzutów i dobre jak na niego 7 z 12 z linii. Zdobył 29 punktów, do których dodał aż 24 zbiórki, z czego 9 w ataku, zaliczył też 5 bloków.

To był wielki basket!

