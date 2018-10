66 odpalonych Rakiet – w Houston oszaleli z trójkami

Czy tak będzie wyglądać NBA przyszłości? W meczu preseason z chińskim Szanghaj Sharks zawodnicy Houston Rockets oddali nieprawdopodobne 66 rzutów za 3 punkty. I trafiali je na naprawdę dobrej skuteczności.

Rekord w historii NBA, jeśli chodzi o oddane rzuty z dystansu w oficjalnym meczu, także należy do Houston Rockets. W sezonie 2016/17 w meczu przeciwko Mavericks próbowali szczęścia aż 61 razy, trafiając wtedy 24 razy (39%).

We wtorek w Houston, przeciwko rywalowi z Chin, zawodnicy gospodarzy poszli już zupełnie na całość – odpalili aż 66 rzutów za 3 punkty, w meczu wygranym 128:86. James Harden próbował 14 razy, PJ Tucker 11, Gerald Green 10, Chris Paul 8, a przecież w składzie nie było jeszcze Carmelo Anthony’ego…

Trudno dziwić się Rockets, że rzucali dalej, skoro wpadało. Na punkty zamienili 28 (rekord w NBA to 25) z tych 66 rzutów, czyli bardzo dobre 42.4 %. Przy takiej skuteczności, naprawdę się to opłaca.

W chińskiej drużynie gra kilku znanych zawodników Luis Scola (zdobył 18 pkt.) i Jimmer Fredette. Ten drugi też nie miał oporów przy oddawaniu rzutów – zaliczył aż 40 prób z gry. Skończył ze skutecznością 16/40 i 41 punktami w meczu. Pełne statystyki TUTAJ >>

