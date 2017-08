73, 71, 72, 75 – Russ Smith nie zwalnia!

Pamiętacie gościa? Były mistrz NCAA z Louisville w chińskiej NBL rzucił już 81 punktów, teraz nie schodzi poniżej 70. Jego średnia z 20 meczów to 61,2 punktu!

NBL to druga liga w Chinach, jeśli chodzi o poziom. To także liga letnia, uzupełnienie koszykarskiego roku po zakończeniu rozgrywek CBA, gdzie grają tak znani goście jak Stephon Marbury, Carlos Boozer, Jimmer Fredette czy Maciej Lampe. W NBL może występować po dwóch graczy spoza Chin, w Luoyang, w którym występuje bohater tego tekstu, drugą gwiazdą z zagranicy jest znany z Trefla Sopot Ater Majok.

Totalną furorę robi jednak Russ Smith. 26-letni strzelec o wzroście 183 cm, otarł się o NBA i Euroligę, ustanowił rekord D-League zdobywając 65 punktów. A teraz bije rekordy w Chinach.

Przypominamy – w debiucie miał 62 „oczka”, potem trafiło się najlepsze jak dotychczas 81, ale też kilka słabszych spotkań : 42, 46, 47, a nawet dołujące 38 punktów… Od czasu tego ostatniego meczu, od początku sierpnia Smith wskoczył jednak na wyższe obroty.

Najpierw było 67 punktów, a potem kolejno: 73, 71, 72, 75. A do tego po 7,5 zbiórki oraz 8,3 asysty w tych czterech meczach. 56 proc. skuteczności z gry (95/169), 85 proc. z wolnych (69/81).

Pewnie, to tylko statystyczne wybryki (średnia 61,2 po 20 meczach!) i ciekawostki, ale nie zdziwcie się, jeśli jesienią Smith podpisze kontrakt w dużo lepszej lidze. Do Chin pojechał zarobić kasę i się wypromować, co ewidentnie mu się udaje.

Jego zespół na finiszu rundy zasadniczej ma bilans 16-8 i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. A my – jak pisaliśmy kilka tygodni temu – czekamy na 100 punktów Russa Smitha.

ŁC

