A.J. Slaughter: Chcę grać dalej dla Polski

– Pewnie, trochę dziwnie jest grać nie dla swojego kraju. Ale walczę dla Polski od trzech lat, w zespole czuję się swobodnie, to dla mnie ważne – mówi Amerykanin. I dodaje, że nie dostaje pieniędzy z PZKosz.

A.J. Slaughter, który od lata 2015 roku gra dla Polski, jest jednym z bohaterów długiego tekstu francuskiego serwisu BeBasket – o kontrowersyjnym nadawaniu paszportów amerykańskim graczom. Wiadomo, Slaughter to jeden ze skrajnych przypadków, ciężko być fanem takich naturalizacji.

– Pewnie, to jest trochę dziwne. Polska nie jest krajem mojego pochodzenia. Nie mam z nią żadnych związków, korzeni, nie grałem w polskiej lidze. Ale zostałem tam bardzo dobrze przyjęty, zintegrowałem się z zespołem. Tylko to się dla mnie liczy – mówi Amerykanin.

– Nigdy nie odczułem, że jestem obiektem krytyki ze względu na otrzymany paszport. Nie spotkałem się z żadną złą reakcją, wszystko układa się dobrze – dodał Slaughter.

Na pytanie o to, czy zdaje sobie sprawę, że naturalizacje sportowców niezwiązanych z danym krajem, mogą szokować i są po prostu zaprzeczeniem istoty narodowych reprezentacji, A.J. odparł: – Tak, wiem, że niektórzy chcą widzieć w reprezentacji tylko graczy ze swojego kraju, rozumiem ich punkt widzenia. Ale jeśli takie praktyki są dozwolone i koszykarze reprezentacji je akceptują, to dla mnie tylko to się liczy.

– Strategie federacji, które naturalizują obcych graczy są proste – one chcą wygrywać. Niektóre europejskie państwa sięgają nawet po koszykarzy z NBA czy Euroligi. Wydaje mi się, że te państwa zrobią wszystko, co mogą, by wygrać – dodał Slaughter.

Rozgrywający reprezentacji przyznał, że wcześniej nigdy w życiu nie pomyślałby, że może reprezentować europejski kraj. Do Polski przekonało go zainteresowanie Mike’a Taylora i Marcina Widomskiego, a także możliwość rywalizacji z najlepszymi na EuroBaskecie. – W swoich pierwszych mistrzostwach grałem przeciwko Tony’emu Parkerowi. Dla mnie to wielka szansa na ciągły rozwój.

Czy europejski paszport poprawia jego pozycję na rynku transferowym? – Na razie nie miałem okazji wykorzystać tego w grze w klubie, ale w dłuższej perspektywie na pewno mi to pomoże – mówi Slaughter.

Większość graczy z USA przestaje grać dla europejskich reprezentacji po roku lub dwóch. Slaughter rozgrywa teraz trzeci sezon – co dalej? – Mam nadzieję, że będę to kontynuował, podoba mi się. Spędziliśmy udane lata z Polską, dla mnie to szansa na grę na wysokim poziomie po sezonie. Nie chcę tego kończyć.

Tematu trzyletniej umowy czy też porozumienia z PZKosz, którego istoty nigdy nie udało nam się zgłębić, Slaughter w ogóle nie porusza. Na konkretne pytanie o to, czy za grę dla Polski dostaje pieniądze, mówi: – Nie, dostałem po prostu paszport.

Od 2015 roku Slaughter rozegrał 40 meczów w reprezentacji – na EuroBaskecie 2015 miał średnio 9,5 punktu oraz 5,0 asysty, w zeszłorocznych eliminacjach notował odpowiednio 11,5 oraz 3,8. W niedzielę błysnął w wygranym sparingu z Rosją, zdobył 16 punktów.

