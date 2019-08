A.J. Slaughter spóźniony – kadra czeka dalej

Amerykanin miał pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski 5. sierpnia. Teraz aktualna wersja głosi, że przyleci do Polski 12 sierpnia, ponieważ musi jeszcze załatwić w Stanach sprawy prywatne.

A.J. Slaughter od początku miał dołączyć do kadry z poślizgiem, ze względu na później zakończony (koniec czerwca) sezon klubowy we Francji. Jak wynika z komunikatu PZKosz, sztab kadry w Wałbrzychu został jednak zaskoczony informacją, że opóźnienie gracza się przedłuży. Tym razem powodem mają być sprawy prywatne.

– Pozwoliliśmy A.J. Slaughterowi na późniejsze dołączenie do reprezentacji. Wcześniej spodziewaliśmy się go 5 sierpnia, ale w Stanach Zjednoczonych zatrzymała go sprawa prywatna, którą musi pilnie się zająć przed przyjazdem do Europy. Przekazał nam to bardzo odpowiedzialnie i jasno. Zgodziliśmy się, aby dołączył do nas 12 sierpnia. Przyleci do Warszawy, a później będzie mógł wziąć udział w turnieju towarzyskim w Hamburgu – mówi trener Mike Taylor, cytowany przez serwis KoszKadra.

Reprezentacja Polski w najbliższy weekend (9-11 sierpnia) rozegra turniej towarzyski w Pradze, gdzie naszymi rywalami będą Jordania, Czechy i Tunezja. Zabraknie zatem na nim A.J Slaughtera, który – wszystko na to wskazuje – opuści połowę przygotowań do mistrzostw świata w Chinach.

RW