A.J. Walton w Astorii – amerykańska jedynka powraca

Znany z polskich parkietów amerykański rozgrywający, A.J. Walton, ponownie zagra w PLK. Tym razem założy koszulkę Enei Astorii Bydgoszcz, która właśnie ogłosiła podpisanie kontraktu z nowym koszykarzem.

A.J. Walton (28 lat, 185 cm) to absolwent uczelni Baylor, na której spędził 4 lata. Kibice w Polsce z pewnością kojarzą Amerykanina z występów w Asseco Gdynia (2 sezony – 2014/15 i 2015/16), a także AZS-ie Koszalin.

Pobyt w Trójmieście z pewnością zaliczy do udanych – zdobywał średnio odpowiednio 14,9 i 16,5 punktu i był zdecydowanym liderem zespołu. W obu tych sezonach rozdawał średnio także 5,5 asysty. Rok w Koszalinie to jednak spory regres. Średnia punktowa spadła aż o 7, w dół poszły także inne statystyki (także najgorsze w karierze 35% skuteczności w rzutach z gry).

Po 3 latach spędzonych w Polsce przeniósł się na Słowację, a konkretnie do zespołu BK Iskra Svit. Ostatnie rozgrywki zaś spędził w czeskim BC Kolin, klubie z dolnej połówki ligowej tabeli. Walton zakończył sezon 2018/19 ze średnimi na poziomie 16,2 punktu, 5,1 zbiórki i 5,8 asysty. Przechwytywał także 2,8 piłki i tyle samo popełniał strat.

Amerykanin wraca na nadchodzące rozgrywki do Polski i zagra u Artura Gronka w Bydgoszczy. A.J. rzeczywiście bardzo pasuje do szybkiego stylu gry preferowanego przez byłego szkoleniowca Polpharmy – dobrze czuje się w szybkim ataku, dużo na parkiecie widzi i przyzwoicie kończy przy obręczy.









Jest jednak ale i to dość spore. Walton jeszcze w żadnym z 5 sezonów spędzonych w Europie nie trafiał za 3 punkty na poziomie 30% i więcej. To spora odmiana w stosunku do Justina Bibbinsa, który bazował właśnie na swoim rzucie i był motorem napędowym Polpharmy trenera Gronka. Warto jednak zwrócić uwagę, że A.J. oddawał w poprzednim sezonie zdecydowanie więcej trójek niż wcześniej – z poziomu 1,2 próby wskoczył na 3.

W Enei Astorii Amerykanin stworzy duet na pozycji numer 1 z Marcinem Nowakowskim. Jest drugim zawodnikiem zagranicznym, po Adamie Kempie, który dołączył do składu zespołu. Według nieoficjalnych informacji, bardzo blisko Bydgoszczy jest także Michał Nowakowski.

GS