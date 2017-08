A jednak boli – Maciej Lampe nie zagrał z Serbią przez biodro

Turniej w Hamburgu miał być sprawdzianem formy 32-letniego środkowego, tymczasem na rozgrzewce meczu z Serbią okazało się, że operowane biodro wciąż mu doskwiera.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Na towarzyski Superpuchar 2017 i mecze z Serbią, Niemcami oraz Rosją czekaliśmy w dużej mierze ze względu na zapowiadany powrót do gry Przemysława Karnowskiego i Macieja Lampego. Ten pierwszy w piątek z Serbią spędził na boisku 17 minut, w czasie których zdobył 10 punktów i 4 zbiórki, drugi w ogóle nie wszedł do gry.

Powód? Ukłucie w biodrze na rozgrzewce. Zgłosił to sztabowi i zamiast grać przeszedł zabieg odnowy biologicznej. Informację o przyczynie absencji Lampego podał „Przegląd Sportowy”.

Nie wiadomo, czy Lampe będzie w stanie zagrać w sobotę z Niemcami lub w niedzielę z Rosją, nie wiadomo, czy Mike Taylor podejmie takie ryzyko. Pewne jest, że Lampe jest potencjalnie naszym najlepszym środkowym, ale trener podkreślał ostatnio, że na EuroBasket chce mieć graczy, na których będzie mógł polegać w 100 proc.

W piątkowym meczu Polska przegrała z Serbią 78:85 [RELACJA], rywale mieli ogromną przewagę właśnie pod koszem. Skrót meczu – na stronie TVP Sport.

ŁC

