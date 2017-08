A jednak – I liga bez Noteci, będzie 16 zespołów

PZKosz nie przyznał licencji Noteci Inowrocław, choć ta spełniła wszystkie warunki w aplikowaniu o dziką kartę. Związek wolał 16 drużyn w lidze niż 40 tys. wpisowego.

Decyzja PZKosz to zaskoczenie, bo w ostatnich latach związek w podobnych sytuacjach zdecydowanie częściej wciągał chętnych do góry niż odrzucał wnioski o dzikie karty. Tym razem było jednak inaczej.

W uzasadnieniu na stronie Pzkosz.pl czytamy:

„W przypadku klubu KSK (Inowrocław), Komisja postanowiła o odmowie przyznania licencji na zasadzie zaproszenia do rozgrywek 1 Ligi Mężczyzn w związku z brakiem wolnego miejsca w rozgrywkach, mimo spełnienia przez klub wszystkich wymogów. Klub z Inowrocławia zostanie przyjęty do rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn (jako 57. uczestnik), jeśli w ciągu siedmiu dni dokona zgłoszenia. Ma też prawo odwołania od powyższej decyzji do Komisji Odwoławczej PZKosz w ciągu siedmiu dni.”

Dzięki tej decyzji I liga będzie wyglądała normalnie – zagra w niej 16 drużyn, czyli liczba, za którą optowały kluby na spotkaniu na posezonowym spotkaniu. Zasady dotyczące awansów i spadków nie zostały jeszcze opublikowane (mają zostać podane do 10 sierpnia), ale najpewniej do PLK wejdzie jeden zespół, a do II ligi spadną trzy.

16 drużyn z licencjami na I ligę:

Polfarmex Kutno

Siarka Tarnobrzeg

Sokół Łańcut

Spójnia Stargard

GKS Tychy

Jamalex Polonia 1912 Leszno

meritumkredyt Pogoń Prudnik

Biofarm Basket Poznań

Kotwica Kołobrzeg

Znicz Basket Pruszków

SKK Siedlce

Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Enea Astoria Bydgoszcz

R8 Basket Kraków

Śląsk Wrocław

KK Warszawa

