Aaron Cel w Toruniu – Pierniki z gwarancją

Jeden z najlepszych Polaków w lidze, choć nie jest to gracz, który w pojedynkę wygrywa mecze. Reprezentant Polski Aaron Cel nawet przez 3 następne sezony zagra w Polskim Cukrze.

To musi być idealna sytuacja dla zawodnika, gdy dwa zespoły z czołówki (Cukier i Anwil) licytując się, rywalizując o jego względy. Jak widać, więcej przekonujących argumentów miał klub z Torunia, który zaoferował doświadczonemu silnemu skrzydłowemu kontrakt 2+1.

Aaron Cel (31 lat, 203 cm), wcześniej gracz Stemetu, Turowa i francuskiej ekstraklasy, w poprzednim sezonie dla „Pierników” notował średnie na poziomie 12.1 punktu i 6.7 zbiórki. Trafiał 52.1 % rzutów z gry oraz 37.5 % trójek. Z evalem 15.9 był drugim pod tym względem Polakiem w lidze, za Michałem Sokołowskim. Już od kilku lat ma stałe miejsce w rotacji reprezentacji Polski, grał z nią na EuroBasketach. Wiele elementów gry wykonuje bardzo solidnie, nawet jeśli w żadnym nie jest wybitny.

Polski Cukier zdecydował się na dłuższą umowę, aby mieć gwarancję polskiego paszportu na kolejne sezony – po najbliższych rozgrywkach kończą się kontrakty większości z obecnych krajowych graczy zespołu z Torunia. Cel wybrał pozostanie w „Piernikach”, choć – według nieoficjalnych informacji – pensję we Włocławku miałby wyższą.

