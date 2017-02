Aaron Johnson okiwał Trefla – Stal ciągle w górę!

Rozgrywający z Ostrowa Wlkp. momentami ośmieszał Anthony’ego Irelanda i Tylera Lasera. Miał 15 punktów i 10 asyst, swoje zrobili wysocy i Stal pewnie wygrała w Sopocie 87:71.

Stal zrobiła kolejny krok w górę, po serii zwycięstw z silnymi zespołami u siebie, w czwartek pokonała Trefla, który Sopocie wygrał dotychczas 6 z 9 spotkań. Ostrowianie potrafili wykorzystać swoje atuty i dzięki wygranej mają już bilans 11-8.

W pierwszej połowie Stal konsekwentnie grała pod kosz, gdzie przede wszystkim Shawn King (16 punktów i 16 zbiórek) i Christo Nikołow (14 z 19 punktów do przerwy) z łatwością ogrywali wysokich Trefla. Bierna postawa podkoszowych gospodarzy była irytująca nawet dla postronnych obserwatorów, ale goście nic sobie z tego nie robili i te dziury pod koszem wykorzystywali.

Jednocześnie jednak ostrowianie popełniali straty, a Trefl, nie grając najlepiej w ataku, był w stanie wymusić faule i punktować z linii rzutów wolnych. Trzy minuty przed przerwą było 32:33 i wydawało się, że to spotkanie może być wyrównane.

Jednak po przerwie na żądanie dla Emila Rajkovicia Stal zaliczyła zryw 12:2 (skuteczni Kamil Chanas, King i Nikołow), a trzecią kwartę goście zaczęli od 7 kolejnych punktów z rzędu. Szczególnie efektowny i efektywny był wtedy Aaron Johnson, który momentami ośmieszał Tylera Lasera. Amerykański rozgrywający gości był najlepszym graczem meczu.

W 28. minucie Stal prowadziła już 66:47, ale Trefl się nie poddał – zdobył 11 punktów bez straty żadnego i działy się cuda, bo np. Marcin Stefański trafił oba rzuty wolne.

Stal szybko się jednak pozbierała, Johnson trafił niesamowitą trójkę, kolejną dorzucił Szymon Szewczyk i w 32. minucie znów było 74:56 dla gości.

W Treflu rozczarowali liderzy – Anthony Ireland zdobył co prawda 15 punktów, ale popełnił 4 straty i nie miał dużego wpływu na wynik. Jeszcze słabiej wypadł Nikola Marković, który odbijał się od Kinga i Roberta Tomaszka – wysoki skrzydłowy odgrywający w Treflu rolę środkowego zdobył tylko 6 punktów, miał 2/10 z gry.

