ACB polubiła Polaków – Michał Michalak w Saragossie

Tecnyconta Zaragoza, klub hiszpańskiej ekstraklasy, będzie nowym zespołem Michała Michalaka. Polakowi pomógł m.in. epizod we włoskiej Brescii.

Klub z Saragossy to jeden ze słabszych zespołów ACB, w poprzednich rozgrywkach w sezonie zasadniczym zajął 15 pozycję. O rozmowach z naszym rzucającym napisał koszykarski portal gigantes.com. Według informacji PolskiKosz.pl, strony są już dogadane – ogłoszenie kontraktu może nastąpić nawet już dziś – w poniedziałek.

Michał Michalak (24 lata, 197 cm) zaliczył udany indywidualnie sezon w Turowie Zgorzelec. Będąc jednym z liderów zespołu notował średnie na poziomie 14.6 pkt. i 4.1 zbiórki. Trafiał 38.8% rzutów z dystansu. Turów nie zakwalifikował się do playoff i zawodnik kończył sezon w Serie A, gdzie w barwach Brescii miał dobre 13 pkt. na mecz. Obecnie jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do Eurobasketu.

W ubiegłym sezonie mieliśmy dwóch Polaków w ACB – Adama Waczyńskiego w Maladze i Tomasza Gielo w Joventucie Badalona. Do zostającego w Hiszpanii także na najbliższy sezon „Wacy” mogą dołączyć kolejni gracze. Jak pisaliśmy w ostatnich dniach, Mateuszem Ponitką interesują się Baskonia i Teneryfa, a Przemysławem Karnowskim Andorra.

TS

