Adam Kemp – Polpharma z nową czwórką?

Silny skrzydłowy, ograny już w europejskich rozgrywkach, ma dołączyć do składu drużyny ze Starogardu Gdańskiego. Ostatnio Adam Kemp występował w lidze bułgarskiej.

O transferze do PLK poinformował agent koszykarza. Adam Kemp (27 lat, 208 cm) to silny skrzydłowy, który w NCAA grał na uczelni Marist. Nie znalazł się w drafcie, ale załapał się na trochę meczów w Lidze Letniej w 2015 roku, w barwach Detroit Pistons. W źródłach określany jest jako silny skrzydłowy, ale jest to zawodnik, który raczej gra blisko obręczy, powinien radzić sobie także na piątce.

W ostatnich latach zwiedził trochę krajów, zaczepiając się na chwilę także w całkiem dobrych zespołach, jak kazachska Astana czy belgijskie Spirou Charleroi. W obu klubach był jednak raczej dalszym rezerwowym, grając po 12-13 minut na mecz. W zeszłym sezonie rozegrał po kilka spotkań w Koroivos w Grecji oraz w Starej Zagorze w Bułgarii.

W ubiegłym tygodniu Polpharma na pozycji środkowego zatrudniła Amerykanina Bretta Prahla. Nie sprawdził się za to Jai Williams i to jego ma zastąpić (jeśli transfer oficjalnie zostanie potwierdzony) Adam Kemp.

