Adam Kemp w Astorii – Bydgoszcz twarda pod koszem

Trener Artur Gronek przekonał do gry w Bydgoszczy gracza, który w Polpharmie okazał się świetnym transferem. Adam Kemp, przydatny, dobrze broniący środkowy, podpisał kontrakt z Enea Astorią.

Artur Gronek na tyle ceni środkowego, z którym współpracował w poprzednim sezonie, że zabiera go razem ze sobą do Bydgoszczy. To pierwszy zagraniczny transfer Enei Astorii.

Adam Kemp (28 lat, 208 cm) w poprzednim sezonie występował w barwach Polpharmy Starogard Gdański. Wcześniej w swojej karierze grał chociażby w Spirou Charleroi w lidze belgijskiej i Lidze Mistrzów, czy w Astanie w lidze VTB (zaledwie kilka meczów, ale jednak Astana to markowy klub).

Amerykański środkowy był jednym z najlepszych blokujących ligi. Znakomicie odnalazł się w szybkiej koszykówce preferowanej przez Artura Gronka. Był obrońcą obręczy i kończył podkoszowe wykładki a nawet podania nad kosz. Rozgrywki 2018/19 skończył ze średnimi na poziomie 9,7 punktu, 8,5 zbiórki i 1,5 bloku.

Wybór Kempa jest bezpieczny i na tak newralgicznej pozycji posiadanie takiego zawodnika to spory atut Astorii. Również skuszenie go do gry w ligowym beniaminku po tak udanym sezonie jest sporym sukcesem klubu z Bydgoszczy. Kilka dni temu ‚Asta” informowała już, że w drużynie pod koszem grał będzie także Jakub Dłuski.

